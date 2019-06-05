1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

İstanbullular, güneşli havanın keyfini çıkardı

Ramazan Bayramı'nda güneşli havayı fırsat bilen İstanbullular, sahillerde ve piknik alanlarında yoğunluk oluşturdu.
 05 Haziran 2019 21:08
Yazdır
İstanbullular, güneşli havanın keyfini çıkardı

Ramazan Bayramı'nda güneşli havayı fırsat bilen İstanbullular, sahillerde ve piknik alanlarında yoğunluk oluşturdu.

İstanbul'da yaşayan bazı vatandaşlar, Ramazan Bayramı tatilinin başlamasıyla şehir dışına çıkarken kentte kalan vatandaşlar ise piknik yapıp, denize girerek zamanlarını değerlendirdi.

Üsküdar'da bazı vatandaşlar sahilde gezmeyi tercih ederken sıcak havadan bunalanlar da denize girdi.

Sahil boyunca yürüyüş yapan vatandaşlar Kız Kulesi'ne karşı fotoğraf çektirdi. Bazıları tekne turlarına katılırken kimi aileler de çocuklarıyla parklardaki oyun alanlarında eğlendi.

Piknik yapmak isteyen birçok kişinin adresi de Emirgan Korusu oldu. Küçükçekmece Menekşe'deki halk plajını dolduran vatandaşlar da denize girerek serinledi.

Bakırköy, Zeytinburnu ve Fatih bölgelerinde de vatandaşlar sahilde mangal yakarak piknik yaptı.

Avrupa Yakası'nda serinlemek için Silivri'yi tercih eden vatandaşlar, plajlarda yoğunluk oluşturdu.

İstanbul Büyükşehir Belediyesine bağlı cankurtaran ekipleri de vatandaşları sık sık uyardı.

- "İstanbul'un tadını ailece çıkarmak istedik"

Ailesiyle piknik yapan Döndü Buluter, "Bayram sefasını İstanbul'da geçirmek istedik. Çünkü İstanbul'u daha çok seviyoruz. Burada piknik de yapabiliyoruz, denize de girebiliyoruz." dedi.

Tatil nedeniyle trafiğin rahatladığını belirten Şevket Babat ise "Bunu fırsat bilip İstanbul'un tadını ailece çıkarmak istedik. Bu nedenle çocuklarla birlikte denize geldik." diye konuştu.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Dede mesleğini seçti! Paraya para demiyor
05 Haziran 2019 21:43		 Definecilerin tahrip ettiği Manastır ilgi bekliyor
05 Haziran 2019 21:18
Otel ve pansiyonlar doldu, bazıları çadır kurdu
05 Haziran 2019 20:33		 Sinop için 'sağanak ve dolu uyarısı'
05 Haziran 2019 19:52
Cezaevinde öğrendi, şimdi Avrupa'ya ihraç ediyor
05 Haziran 2019 19:40		 Vatandaşlar Türkiye'nin Maldivleri'ne akın etti
05 Haziran 2019 19:36
Uzun kuyruklar oluştu! Yiyen vazgeçemiyor
05 Haziran 2019 19:28		 Doktor hatası, genç kızın hayatını kararttı iddiası
05 Haziran 2019 19:12
Mavi bayraklı plajlarda bayram tatili yoğunluğu
05 Haziran 2019 18:40		 Tekneden atlayarak kurtulan gazeteciler o anları anlattı
05 Haziran 2019 18:21
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2018-2019 zammı2016-2017 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2018 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ÇOK OKUNANLAR
Çanlar dolar için çalıyor
Yıldırım ile İmamoğlu kozlarını paylaşacak
Hırsızlık suçundan 1 gün dahi ceza alınırsa memuriyet sona erer mi?
Diyanet'ten Kur'an eğitiminde yeni çalışma
Yeni yasa geliyor! Artık tatile giderken...
BAE adına çalışan ajandan 15 Temmuz itirafı: Önceden biliyordum
Dolar son 1,5 ayın en düşük seviyesinde
Ahi Evran Üniversitesi'nden kişiye özel ilanlar
Tatlı yiyen asansöre binmesin
Niğde'de kaza: 2 kişi hayatını kaybetti
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
Annemi şimdi daha iyi anlıyorum 1
binali yıldırım ekrem imamoğlu ortak yayını 2
gerçeği gözden kaçırmak 1
Memurlar.net'e 14 yıldır üye olmak 5
Sarı fırtına 2
Mihriban 3
kan emici 2
Bob Ross 2
Newyork'ta bu yaz,her yer Kırmızı beyaz 1
panathiniakos 1
SON İLANLAR
MEB, 2 bin 394 personelini ödüllendirdi
Hem öğretmen hem avukat
Öğretmen maaşına başarı ayarı
Roketsan teknik personel alacak
Personel alım ilanlarınız için arayın
Osmaniye Yağlı Tohumlar Araş. İst. Geçici İşçi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Düzce Gökkuşağı Özel Eğitim Zihinsel Engeliler ve Okul Öncesi Öğretmeni Alacak
Küçük Şefler Kreşi Öğretmen Alacak
Özel Beşfen Koleji Matematik ve İngizce Öğretmeni, Halkla İlişkiler Personeli Alacak
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam