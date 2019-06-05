1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Binali Yıldırım, aile kabristanını ziyaret etti

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkan adayı Binali Yıldırım, baba ocağı Erzincan'ın Refahiye ilçesinin Kayı köyüne giderek, aile kabristanını ziyaret etti.
 05 Haziran 2019 21:38
Yazdır
Binali Yıldırım, aile kabristanını ziyaret etti

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkan adayı Binali Yıldırım, baba ocağı Erzincan'ın Refahiye ilçesinin Kayı köyüne giderek, aile kabristanını ziyaret etti.

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkan adayı Binali Yıldırım eşi Semiha Yıldırım ile birlikte bayramın 2. günü memleketi Erzincan'ın Refahiye ilçesindeki Kayı köyüne gelerek, aile kabristanını ziyaret etti. Gerçekleştirdiği ziyareti sosyal medya hesabından "Topal Dursun'un oğlu olarak dünyaya geldiğim baba ocağında, Refahiye'deyiz." şeklinde paylaşım yapan AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkan adayı Binali Yıldırım'ın yayımlamış olduğu fotoğrafta ise aile kabristanında dua ettiği görüldü.
İhlas Haber Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Emniyet Genel Müdürü, polislerle bayramlaştı
05 Haziran 2019 21:53		 İmamoğlu: Ben bir tek anamın kucağını bilirim
05 Haziran 2019 20:37
Akşener: Kafa karışıklığı yaratılmaya çalışılıyor
05 Haziran 2019 19:20		 Erdoğan, anne ve babasının mezarını ziyaret etti
05 Haziran 2019 17:39
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'ndan köy ziyareti
05 Haziran 2019 17:15		 MHP İzmir teşkilatı 100 avukatla İstanbul'a gidecek
05 Haziran 2019 16:31
'Cumhuriyeti demokrasi ile taçlandırmak zorundayız'
05 Haziran 2019 16:27		 AK Partili Veysel Eroğlu: Alenen oyları çalmışlar
05 Haziran 2019 16:19
Ekrem İmamoğlu Trabzon'da hemşehrilerine seslendi
05 Haziran 2019 15:57		 Siyasi partiler arasında bayramlaşma
05 Haziran 2019 15:35
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2018-2019 zammı2016-2017 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2018 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ÇOK OKUNANLAR
Çanlar dolar için çalıyor
Yıldırım ile İmamoğlu kozlarını paylaşacak
Hırsızlık suçundan 1 gün dahi ceza alınırsa memuriyet sona erer mi?
Diyanet'ten Kur'an eğitiminde yeni çalışma
Yeni yasa geliyor! Artık tatile giderken...
BAE adına çalışan ajandan 15 Temmuz itirafı: Önceden biliyordum
Dolar son 1,5 ayın en düşük seviyesinde
Ahi Evran Üniversitesi'nden kişiye özel ilanlar
Tatlı yiyen asansöre binmesin
Niğde'de kaza: 2 kişi hayatını kaybetti
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
Binali Yıldırım 1
Sarı fırtına 2
elmadağ'da dostun var 1
Elden düşme 1
Memurlar.net'e 14 yıldır üye olmak 5
bayramlar bayram ola 2
panathiniakos 1
Annemi şimdi daha iyi anlıyorum 1
la casa de papel 1
süleyman soylunun bayram namazı 1
SON İLANLAR
Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
Yıldırım Beyazıt Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Ege Üniversitesi Y. Lisans ve Doktora Program İlanı
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Akademik Personel Alım İlanı
Giresun Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Giresun Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Gaziantep Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Türk Kızılayı Lise Stajyer Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Düzce Gökkuşağı Özel Eğitim Zihinsel Engeliler ve Okul Öncesi Öğretmeni Alacak
Küçük Şefler Kreşi Öğretmen Alacak
Özel Beşfen Koleji Matematik ve İngizce Öğretmeni, Halkla İlişkiler Personeli Alacak
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam