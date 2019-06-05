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Sınırın sıfır noktasında orman yangını

Yayladağı'nda sınırın sıfır noktasında orman yangını
 05 Haziran 2019 22:10
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Sınırın sıfır noktasında orman yangını

Hatay'ın Yayladağı ilçesinde Suriye sınırının sıfır noktasında orman yangını çıktı.

Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine gelen Yayladağı Orman İşletme Şefliğine bağlı yangın söndürme ekipleri yangını kontrol altına almak için çalışma başlattı.

Bölgede soğutma çalışmalarını sürdüğü bildirildi.

İhlas Haber Ajansı
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