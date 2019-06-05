Sınırın sıfır noktasında orman yangını
Yayladağı'nda sınırın sıfır noktasında orman yangını
|05 Haziran 2019 22:10
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Hatay'ın Yayladağı ilçesinde Suriye sınırının sıfır noktasında orman yangını çıktı.
Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine gelen Yayladağı Orman İşletme Şefliğine bağlı yangın söndürme ekipleri yangını kontrol altına almak için çalışma başlattı.
Bölgede soğutma çalışmalarını sürdüğü bildirildi.
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