Eski muhtardan belediye başkanına saldırı
|05 Haziran 2019 22:21
|Yazdır
Yenice Belediye Başkanı Zeki Çaylı, Özal Mahallesinde düğün gezisi sırasında eski muhtar Murat Bağbaşı tarafından saldırıya uğradı.
İddiaya göre, eski mahalle muhtarı Murat Bağbaşı ilk olarak düğün ziyaretinde Başkan Çaylı'nın yanında bulunan aralarında problem olan Yusuf Cıbır'a bağırarak düğünden ayrılmasını söyledi. Yusuf Cıbır olay çıkmaması için düğün alanını terk etti. Murat Bağbaşı daha sonra arkadan dolanarak sandalyede oturan Başkan Çaylı'ya saldırarak vurmaya çalıştı. Başkan Çaylı'ya vurmaya kalkışırken Başkan Çaylı'nın şoförü Nurdoğan Ören tarafından durduruldu. Murat Bağbaşı daha sonra Özal Mahallesinin yeni muhtarı Yılmaz Ekmekmekçi'ye de saldırarak burnunu kırdı. Murat Bağbaşı daha sonra Özcan Onur ile birlikte Özal Mahallesinde bakkal işletmeciliği yapan Hikmet Koymat'ın dükkanına giderek dükkanı dağıtıp Hikmet Koymat'ın da burnunu kırarak olay yerinden kaçtılar. Emniyet ekipleri tarafından Murat Bağbaşı ve Özcan Onur'u arama çalışmaları başlatıldı. Belediye Başkanı Zeki Çaylı, Özal Mahallesi muhtarı Yılmaz Ekmekçi ve bakkal işletmecisi Hikmet Koymat emniyete giderek şikayetçi oldu.
Karabük Emniyet Müdürlüğü tarafından Yenice'ye çevik kuvvet sevk edildi.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Sokakta başlayan kavga, hastanede devam etti
05 Haziran 2019 22:33
|Hatay'da 2 otomobil çarpıştı: 1 ölü, 9 yaralı
05 Haziran 2019 21:48
|Uzman çavuş trafik kazasında hayatını kaybetti
05 Haziran 2019 19:24
|Kavgayı ayırmaya çalışırken vurulan polis ağır yaralı
05 Haziran 2019 19:16
|Samsun'da 2 yıllık evli genç kadın iple asılı bulundu
05 Haziran 2019 18:55
|Bayram tatilindeki trafik kazalarında 50 kişi hayatını kaybetti
05 Haziran 2019 17:31
|Motosiklete ara gazı vermedi diye arkadaşını bıçakladı
05 Haziran 2019 17:07
|İstanbul Havalimanı yolunda hareketli dakikalar
05 Haziran 2019 16:59
|Kafa kafaya çarpıştılar! Kahreden tesadüf...
05 Haziran 2019 16:47
|Evini bastığı çifti pompalı tüfekle vurdu
05 Haziran 2019 16:11