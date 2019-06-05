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Eski muhtardan belediye başkanına saldırı

Yenice Belediye Başkanı Zeki Çaylı, Özal Mahallesinde düğün gezisi sırasında eski muhtar Murat Bağbaşı tarafından saldırıya uğradı.
 05 Haziran 2019 22:21
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Eski muhtardan belediye başkanına saldırı

Yenice Belediye Başkanı Zeki Çaylı, Özal Mahallesinde düğün gezisi sırasında eski muhtar Murat Bağbaşı tarafından saldırıya uğradı.

İddiaya göre, eski mahalle muhtarı Murat Bağbaşı ilk olarak düğün ziyaretinde Başkan Çaylı'nın yanında bulunan aralarında problem olan Yusuf Cıbır'a bağırarak düğünden ayrılmasını söyledi. Yusuf Cıbır olay çıkmaması için düğün alanını terk etti. Murat Bağbaşı daha sonra arkadan dolanarak sandalyede oturan Başkan Çaylı'ya saldırarak vurmaya çalıştı. Başkan Çaylı'ya vurmaya kalkışırken Başkan Çaylı'nın şoförü Nurdoğan Ören tarafından durduruldu. Murat Bağbaşı daha sonra Özal Mahallesinin yeni muhtarı Yılmaz Ekmekmekçi'ye de saldırarak burnunu kırdı. Murat Bağbaşı daha sonra Özcan Onur ile birlikte Özal Mahallesinde bakkal işletmeciliği yapan Hikmet Koymat'ın dükkanına giderek dükkanı dağıtıp Hikmet Koymat'ın da burnunu kırarak olay yerinden kaçtılar. Emniyet ekipleri tarafından Murat Bağbaşı ve Özcan Onur'u arama çalışmaları başlatıldı. Belediye Başkanı Zeki Çaylı, Özal Mahallesi muhtarı Yılmaz Ekmekçi ve bakkal işletmecisi Hikmet Koymat emniyete giderek şikayetçi oldu.

Karabük Emniyet Müdürlüğü tarafından Yenice'ye çevik kuvvet sevk edildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
İhlas Haber Ajansı
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