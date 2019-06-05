Binali Yıldırım adaşıyla karşılaştı, esprileri patlattı
|05 Haziran 2019 22:38
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Sivas'ta adaşı ile karşılaşan AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkan adayı Binali Yıldırım, esprilerini ardı ardına sıraladı.
Bayramın 2. gününü eşi Semiha Yıldırım ile Sivas'ta geçiren AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkan adayı Binali Yıldırım'ın vatandaşlarla bayramlaştığı sırada adı Binalı olan Sivaslı yanına geldi. İki Binali arasında yaşanan diyalogda komşu köylüler olduğu da ortaya çıktı. Adaşıyla karşılaşınca neşelenen Yıldırım, esprileri de ardı ardına sıraladı.
Yıldırım , "Sen Binali'sin ben Binali, ne yapacağız etti sana iki bin Ali" dedi. Ardından ise "Şimdilik bana rakip falan olma. Millet karıştırır. Bu sefer ben gireyim seçime sonra sen" şeklinde konuştu.
Yaşanan bu diyalog çevredekilerin gülümsemelerine neden oldu. Yıldırım ile bayramlaşanlar öz çekim yapmak içinde birbiriyle yarıştı.
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