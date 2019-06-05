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1800 yıllık tiyatro, ihtişamıyla kendine hayran bırakıyor

Denizli'nin dünyaca ünlü turizm merkezi Pamukkale'deki Hierapolis Antik Kenti'nde bulunan bin 800 yıllık antik tiyatro, gece aydınlatılmasının yapılıp gece etkinlikleriyle ziyaretçi sayısının artırılmasını bekliyor.
 05 Haziran 2019 22:56
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1800 yıllık tiyatro, ihtişamıyla kendine hayran bırakıyor

Denizli'nin dünyaca ünlü turizm merkezi Pamukkale'deki Hierapolis Antik Kenti'nde bulunan bin 800 yıllık antik tiyatro, gece aydınlatılmasının yapılıp gece etkinlikleriyle ziyaretçi sayısının artırılmasını bekliyor. DENTUROD Başkanı Gazi Murat Şen, aydınlatılma sayesinde bölgeye önce 3 ardından 5 milyon ziyaretçi hedefine ulaşılabileceğini söyledi.

UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'nde yer alan Pamukkale Hierapolis Antik Kenti'ndeki bin 800 yıllık antik tiyatro, ziyaretçilerini bekliyor. Bölgeye gelen turistler, beyaz travertenler, antik havuz ve antik kentin yanı sıra antik tiyatroya da oldukça yoğun ilgi gösteriyor. Asırlara meydan okuyup dimdik ayakta kalan devasa yapının, geceleri de aydınlatılıp bölgedeki turizm potansiyelinin artırılması bekleniyor.

Gece aydınlatmasının turist sayıları için oldukça önemli olduğunu aktaran Denizli Turistik Otelciler Derneği (DENTUROD) Başkanı Gazi Murat Şen, "Pamukkale Hierapolis Antik Kenti'nde yer alan Antik Tiyatro'nun özellikle yaz aylarında yerli ve yabancı ziyaretçilerin hizmetine açılması orada görsel özelliklerin yüksek gösterilerin yapılması yerli ve yabancı sayıları arttıracaktır. Pamukkale'nin gece aydınlatılmasının yapılmasıyla da bu daha da önem kazanır.

"Sıcak yaz aylarında, geceleri gezilebilir"

Gece ziyaretlerinin özellikle sıcak yaz ayarında turistler için alternatif olacağına dikkat çeken Başkan Şen, "Biz yaz aylarında özellikle kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından hafta da en az iki kere burada sanatsal gösterilerin yapılmasının uygun olacağını düşünüyoruz. Bu gösteriler olduğu taktirde de özellikle Pamukkale'nin hedeflediği önce 3 milyon turist sayısına sonrasında 5 milyon turist sayısına rahatlıkla ulaşabileceğine eminiz. Mutlaka özellikle yaz aylarında sıcak havalarda Pamukkale'yi istedikleri gibi dolaşamayan ziyaretçilerimiz de bu sayede akşam saatlerinde serinlikte dolaşabilirler ve burada Pamukkale Denizli'de konaklama gün sayılarını arttırır. Bu da turizm ekonomisine artı bir, değer artı bir harcama getirir. Ülkemize de artı bir döviz getirir" dedi.
İhlas Haber Ajansı
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