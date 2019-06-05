1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

TSMF'den kayyum ücretlerine ilişkin açıklama

TMSF:- "Kurumumuzun 2016 yılı Eylül ayından itibaren Kanun Hükmünde Kararnameler uyarınca kayyım olarak görevlendirildiği şirketlere ortak bir yönetim oluşturmak amacıyla aynı kişiler atanmakta, bununla birlikte bu kişilere atandığı grup ve şirket sayısına bakılmaksızın tek bir şirketten ödeme yapılmaktadır"- "Bu kişilere ödenen ücretler tek bir şirketten olmak üzere aylık net 4.000 TL ile 15.000 TL arasında değişmektedir"
 05 Haziran 2019 23:01
Yazdır
TSMF'den kayyum ücretlerine ilişkin açıklama

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF), kayyum ücretlerine ilişkin, "Kurumumuzun 2016 yılı Eylül ayından itibaren Kanun Hükmünde Kararnameler uyarınca kayyım olarak görevlendirildiği şirketlere ortak bir yönetim oluşturmak amacıyla aynı kişiler atanmakta, bununla birlikte bu kişilere atandığı grup ve şirket sayısına bakılmaksızın tek bir şirketten ödeme yapılmaktadır." açıklamasını yaptı.

TMSF açıklamasında, "Son günlerde bazı basın yayın organlarında ve sosyal medyada, kurumumuzun Kanun Hükmünde Kararnameler kapsamında kayyım olarak görevlendirildiği şirketlere ilişkin olarak; bazı kişilerin çok sayıda şirketin yönetim kurullarına atandığı ve bu kişilere atandıkları her bir şirketten ayrı ayrı ödeme yapıldığına dair haberler yer almaktadır." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Kurumumuzun 2016 yılı Eylül ayından itibaren Kanun Hükmünde Kararnameler uyarınca kayyım olarak görevlendirildiği şirketlere yapılan atamalarda, aynı grupta yer alan şirketlere ortak bir yönetim oluşturmak amacıyla aynı kişiler atanmakta, bununla birlikte bu kişilere atandığı grup ve şirket sayısına bakılmaksızın tek bir şirketten ödeme yapılmaktadır. Bu kişilere ödenen ücretler tek bir şirketten olmak üzere aylık net 4.000 TL ile 15.000 TL arasında değişmektedir."
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Erciyes'te teleferiklerin örümcek adamları
05 Haziran 2019 22:44		 Valilik turistleri okul pansiyonlarına yerleştirdi
05 Haziran 2019 21:23
Yusufeli Belediye Başkanı mazbatasını aldı
05 Haziran 2019 20:41		 'Hudut Kartalları' bayramda görev başında
05 Haziran 2019 20:08
Emniyet Genel Müdürü denetimlerini sürdürüyor
05 Haziran 2019 19:48		 Aile Bakanlığı'nın sosyal medya çalışma grubu tespitlerine devam ediyor
05 Haziran 2019 10:36
Kural tanımaz sürücüler, denetimlerden kaçamadı
04 Haziran 2019 23:48		 5 milyon memur toplu sözleşmeyi bekliyor
04 Haziran 2019 23:43
KDK'den 'öğretmen mülakatı' kararı
04 Haziran 2019 21:13		 Mehmetçik, bayramda da görev başında
04 Haziran 2019 19:40
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2018-2019 zammı2016-2017 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2018 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ÇOK OKUNANLAR
Çanlar dolar için çalıyor
Yıldırım ile İmamoğlu kozlarını paylaşacak
Hırsızlık suçundan 1 gün dahi ceza alınırsa memuriyet sona erer mi?
Diyanet'ten Kur'an eğitiminde yeni çalışma
Yeni yasa geliyor! Artık tatile giderken...
Ahi Evran Üniversitesi'nden kişiye özel ilanlar
BAE adına çalışan ajandan 15 Temmuz itirafı: Önceden biliyordum
Dolar son 1,5 ayın en düşük seviyesinde
Tatlı yiyen asansöre binmesin
Niğde'de kaza: 2 kişi hayatını kaybetti
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
bayramlar bayram ola 2
uçtu uçtu 2
Binali Yıldırım 1
Sıfır kuşağı 3
Biyolojik savaş 3
netten film indirip izlemek 1
Sözde tenkit 2
kan emici 2
uyum sağlayamamak 3
insanın kendisine zarar vermesi 3
SON İLANLAR
Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
Yıldırım Beyazıt Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Ege Üniversitesi Y. Lisans ve Doktora Program İlanı
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Akademik Personel Alım İlanı
Giresun Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Giresun Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Gaziantep Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Türk Kızılayı Lise Stajyer Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Düzce Gökkuşağı Özel Eğitim Zihinsel Engeliler ve Okul Öncesi Öğretmeni Alacak
Küçük Şefler Kreşi Öğretmen Alacak
Özel Beşfen Koleji Matematik ve İngizce Öğretmeni, Halkla İlişkiler Personeli Alacak
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam