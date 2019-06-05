TSMF'den kayyum ücretlerine ilişkin açıklama
|05 Haziran 2019 23:01
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Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF), kayyum ücretlerine ilişkin, "Kurumumuzun 2016 yılı Eylül ayından itibaren Kanun Hükmünde Kararnameler uyarınca kayyım olarak görevlendirildiği şirketlere ortak bir yönetim oluşturmak amacıyla aynı kişiler atanmakta, bununla birlikte bu kişilere atandığı grup ve şirket sayısına bakılmaksızın tek bir şirketten ödeme yapılmaktadır." açıklamasını yaptı.
TMSF açıklamasında, "Son günlerde bazı basın yayın organlarında ve sosyal medyada, kurumumuzun Kanun Hükmünde Kararnameler kapsamında kayyım olarak görevlendirildiği şirketlere ilişkin olarak; bazı kişilerin çok sayıda şirketin yönetim kurullarına atandığı ve bu kişilere atandıkları her bir şirketten ayrı ayrı ödeme yapıldığına dair haberler yer almaktadır." ifadeleri kullanıldı.
Açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Kurumumuzun 2016 yılı Eylül ayından itibaren Kanun Hükmünde Kararnameler uyarınca kayyım olarak görevlendirildiği şirketlere yapılan atamalarda, aynı grupta yer alan şirketlere ortak bir yönetim oluşturmak amacıyla aynı kişiler atanmakta, bununla birlikte bu kişilere atandığı grup ve şirket sayısına bakılmaksızın tek bir şirketten ödeme yapılmaktadır. Bu kişilere ödenen ücretler tek bir şirketten olmak üzere aylık net 4.000 TL ile 15.000 TL arasında değişmektedir."
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