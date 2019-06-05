Apple iTunes'u kapatıyor
ABD'li teknoloji devi Apple, Kaliforniya'da yapılan yeni işletim sistemi MacOS Catalina tanıtımında, 2001 yılında Steve Jobs'un ilk kez tanıtımını yaptığı multimedya yöneticisi iTunes'un devre dışı bırakılacağını açıkladı
|05 Haziran 2019 23:11
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iPod ile başlatılan ve sonraları piyasaya sürülen iPhone ile daha da bilinir hale gelen iTunes'un yerine TV+, Müzik, Podcast uygulamalarının kullanılacağı belirtildi.
BAŞKA YOLLARDAN ERİŞİME AÇILACAK
iTunes kullanıcılarının medya kütüphanelerine ne olacağı ise henüz netleşmezken, Apple'ın bu içerikleri silmek yerine başka yollardan erişime açacağı tahmin ediliyor.
MACOS CATALINA'YI TANITTI
Apple, yeni İPad uygulamaları, geliştiriciler için kolaylıklar ve daha birçok yenilikle birlikte yeni macOS Catalina'yı tanıttı.
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