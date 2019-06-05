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Denizde akıntıya kapılan 2 çocuk kurtarıldı

Antalya'da Konyaaltı Plajı'nda akıntıya kapılan çocuklardan birisi ile onu kurtarmaya çalışan kişi hastaneye kaldırıldı
 05 Haziran 2019 23:31
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Denizde akıntıya kapılan 2 çocuk kurtarıldı

Antalya'da, Konyaaltı Plajı'nda yüzmeye çalışırken akıntıya kapılan 2 çocuktan biri ile onu kurtamaya çalışan kişi boğulma tehlikesi geçirdi.

Ailesiyle gittiği plajın kıyısında bir süre oynayan 12 yaşındaki Taner Güvender denizde yüzmeye çalışırken, Boğaçayı'nın denizle birleştiği bölümünde bir başka çocukla birlikte akıntıya kapıldı.

Plajdakilerin yardımıyla çocuklardan birisi çıkarılırken, Güvender ise yaklaşık 150 metre sürüklendi.

Babası ve vatandaşlar tarafından denizden güçlükle çıkarılan çocuk ile onu kurtarmaya çalışan kişi, çok su yuttuğu için fenalaştı.

Kentteki bir özel hastaneye kaldırılan 2 kişi tedavi altına alındı.

Anne Rukiye Güvender, AA muhabirine yaptığı açıklamada, oğlunun kıyıda yüzmeye çalışırken akıntıya kapıldığını söyledi.

Eşinin ve çevredekilerin oğlunu kurtardığını dile getiren Güvender, "Boğaçayı Köprüsü'nün altında oturuyorduk, çocuğumuz da oynuyordu. Bir çocuğun akıntıya kapıldığını gördük. Eşim koştu, kurtardı. Baktık bizim çocuğumuz da akıntıyla sürüklenmiş, yüzme de bilmiyordu. Eşim ve bir kişi oğlumu kurtardı. Denizdeyken çok kötüydü oğlum, şimdi daha iyi. Kilolu da olduğu için denizden zor çıkarıldı." dedi.
Anadolu Ajansı
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