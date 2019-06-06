1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

6 Haziran 2019'dan önemli gündem başlıkları

6 Haziran 2019'dan önemli gündem başlıkları
 06 Haziran 2019 00:01
Yazdır
6 Haziran 2019'dan önemli gündem başlıkları

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Esenler'de Trabzon Dernekleri, Güngören'de Tüm Karadeniz Dernekleri, Küçükçekmece'de Balkanlı Rumelili ve Trakyalılar Yardımlaşma Dayanışma Kültür ve Eğitim Derneği üyeleriyle bayramlaşacak, Bahçelievler'de Of Hayrat Birleşik Makililer Eğitim ve Kültür Derneğini ziyaret edecek.

(İstanbul/13.30-19.00)

2- AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, vatandaşlar, İstanbul hemşehri dernek başkanları ve üyeleriyle bayramlaşma programına katılacak, Aybastı ilçesi heyelan mevkisinde incelemelerde bulunacak.

(Ordu/11.00-18.30)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, 2. Dünya Savaşı'ndaki Normandiya Çıkarması'nın 75. yıl anma törenlerinde ABD Başkanı Donald Trump ve İngiltere Başbakanı Theresa May'i ağırlayacak. Macron ve Trump, baş başa görüşecek.

(Ver-Sur-Mer/Colleville-Sur-Mer/Caen)

2- Rusya'da St. Petersburg Uluslararası Ekonomi Forumu düzenlenecek.

(St. Petersburg)

3- Suriye'de Beşşar Esed rejimi ve destekçilerinin İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ne yönelik saldırıları ve diğer gelişmeler takip ediliyor.

(İdlib/Halep)

SPOR

1- 2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde Fransa ile 8 Haziran Cumartesi günü oynayacağı H Grubu 3. hafta maçının hazırlıkları için Antalya'da kamp yapan A Milli Futbol Takımı, Konya'ya gidecek. Milliler hazırlıklarını Konya'da yapacağı antrenmanla sürdürecek.

(Antalya/16.00/Konya/20.00)

2- A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2019 FIVB Uluslar Ligi'nde Tayland'da düzenlenen 3. haftanın 3. ve son maçında ev sahibi ülkenin milli takımıyla karşılaşacak.

(Bangkok/14.05)

3- Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi play-off yarı final serisi üçüncü maçında TOFAŞ ile Fenerbahçe Beko, TOFAŞ Spor Salonu'nda karşı karşıya gelecek.

(Bursa/19.00)

4- Basketbol Süper Ligi'ne yükselecek ikinci takımı belirleyecek Türkiye Basketbol 1. Ligi play-off final serisinde OGM Ormanspor ile Sigortam.Net İTÜ Basket arasındaki ikinci maç M. Sait Zarifoğlu Spor Salonu'nda oynanacak.

(Ankara/16.00)

5- Avrupa Gençler Güreş Şampiyonası İspanya'nın Pontevedra kentinde sürüyor.

***

Anadolu Ajansının yayımladığı haber, görüntü, fotoğraf ve internet ile wap için oluşturduğu her türlü bilgi, abone olmayanlar tarafından hiçbir şekilde kullanılamaz. Abonelerimiz de sözleşme kapsamı dışında bu yayınları çoğaltamaz, başka kurum ve kuruluşlara aktaramaz. Aykırı davrananlar hakkında hukuki ve cezai her türlü başvuru hakkımız saklıdır.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
YSK Başkanı: Disiplin soruşturması başlattık
05 Haziran 2019 23:48		 Erdoğan, aile ziyaretlerinde bulundu
05 Haziran 2019 23:06
Binali Yıldırım adaşıyla karşılaştı, esprileri patlattı
05 Haziran 2019 22:38		 'Caminin yolunu bilmeyenler konuşmaya başladı'
05 Haziran 2019 22:27
Emniyet Genel Müdürü, polislerle bayramlaştı
05 Haziran 2019 21:53		 Binali Yıldırım, aile kabristanını ziyaret etti
05 Haziran 2019 21:38
İmamoğlu: Ben bir tek anamın kucağını bilirim
05 Haziran 2019 20:37		 Akşener: Kafa karışıklığı yaratılmaya çalışılıyor
05 Haziran 2019 19:20
Erdoğan, anne ve babasının mezarını ziyaret etti
05 Haziran 2019 17:39		 CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'ndan köy ziyareti
05 Haziran 2019 17:15
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2018-2019 zammı2016-2017 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2018 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ÇOK OKUNANLAR
Lisansüstü öğrenci başvurularında 50 TL alan üniversite!
6 Haziran 2019'dan önemli gündem başlıkları
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
Binali Yıldırım 1
yüzünden düşen bin parça 1
Sözde tenkit 2
dini konuşmalarda araya arapça sokuşturulması 1
insanın kendisine zarar vermesi 3
arefe günü alışveriş çılgınlığı 2
uyum sağlayamamak 4
çıktığı kızlarla övünen erkek 4
eğitim sistemi 3
çok konuşan insanlar 6
SON İLANLAR
Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
Yıldırım Beyazıt Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Ege Üniversitesi Y. Lisans ve Doktora Program İlanı
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Akademik Personel Alım İlanı
Giresun Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Giresun Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Gaziantep Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Türk Kızılayı Lise Stajyer Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Düzce Gökkuşağı Özel Eğitim Zihinsel Engeliler ve Okul Öncesi Öğretmeni Alacak
Küçük Şefler Kreşi Öğretmen Alacak
Özel Beşfen Koleji Matematik ve İngizce Öğretmeni, Halkla İlişkiler Personeli Alacak
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam