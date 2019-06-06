Yaylaya gelenler bu helvayı mutlaka satın alıyor
|06 Haziran 2019 05:07
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Ordu'nun en meşhur Çambaşı Yaylası'nda satışa sunulan cevizli helva yaylaya gelen ziyaretçilerden büyük rağbet görüyor.
Yöresel lezzetlerin başında gelen cevizli helvanın, 2 bin rakımlı Çambaşı Yaylası'nda satışına başlanıldı. Yaylaya gelen ziyaretçiler cevizli helvayı mutlaka satın alıyor.
Kabadüz ilçesinin Çambaşı Yaylası'nda cevizli helvayı müşterileriyle buluşturan Hacı Gürdal, Ramazan Bayramı'nda satışlarının oldukça iyi olduğunu söyledi.
Cevizli helvanın yöresel lezzetlerden birisinin olduğunu dile getiren Gürdal, "Yayla sezonunun açılmasıyla beraber, kış mevsiminde Ordu Merkezinde satışını yaptığım cevizli helvayı yaylada satmaya başladım. Yıllar öncesinde babamdan öğrenerek başladığım cevizli helva üretimini Çambaşı Yaylası'nda eşimle birlikte devam ediyoruz. Çevre illerden ve gurbetten yaylaya gelenler mutlaka cevizli helvayı bizlerden satın alıyorlar. Ramazan Bayramında işlerimiz oldukça güzel, satışlardan memnunuz" dedi.
Cevizli helvayı yaz, kış çok severek tükettiğini ifade eden Olgun Özcan ise, "Cevizli helva çocukluktan beri severek yiyorum. İlimizin önemli lezzetlerinden birisi olduğunu düşünüyorum" şeklinde konuştu.
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