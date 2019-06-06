Hakim yardımcılarının görevi belli oldu
|06 Haziran 2019 06:11
|Yazdır
Hakim ve savcı yardımcılığı sınavına hukuk mesleklerine giriş sınavında başarılı olan hukuk fakültesi mezunları ile belirli bir süre avukatlık yapanlar başvurabilecek.
KALEM HAZIRLAYACAK YARDIMCI BAKACAK
Strateji Belgesi'nde hakim ve savcı yardımcılarının hangi görevleri yerine getireceği de yer aldı. Buna göre, hakim yardımcılarının görevlerinin arasında tevdi edilen dosya ve evrakı inceleyerek hakime sunmak olacak. Yine duruşma ve keşif ile duruşma sonrası işlemlerde hakime yardımcı olması öngörülen hakim yardımcıları, kalem personeli tarafından hazırlanan evrakı hakime sunulmadan önce kontrolünü yapacak. Ayrıca hakim yardımcıları, hakimin görüşü doğrultusunda gerekçeli karar taslaklarını hazırlayacak, doktrin ve içtihatlar konusunda araştırma yapacak, mevzuatta belirtilen görevler ile hakim tarafından verilen benzeri görevleri yerine getirecek.
KARAR TASLAKLARI HAZIRLAYACAKLAR
Savcı yardımcılarının görevlerinin arasında ise tevdi edilen dosya ve evrakı süresinde inceleyerek savcıya sunmak, soruşturma işlemlerinde hazır bulunmak bulunuyor. Savcının görüşü doğrultusunda soruşturma evrakına ilişkin karar taslaklarını hazırlayacak savcı yardımcıları, kalem personeli tarafından hazırlanan evrakı savcıya sunulmadan önce kontrolünü sağlayacak, görüş taleplerine veya kanun yollarına dair düşüncesini savcıya bildirecek, doktrin ve içtihatlar konusunu araştıracak.
BİLİŞİM SAVCILARI UZMANLAŞACAK
Strateji Belgesi ile bilişim suçlarına (siber suçlar) ilişkin soruşturma ve kovuşturmaların etkinliğine ve makul sürede sonuçlandırılmasına yönelik çalışmalar yapılacaması da hedefleniyor. Buna ilişkin, hakim ve savcılarının bilişim suçları konusunda ihtisaslaşması sağlanacak. Mevzuatta yer alan bilişim suçlarına ilişkin hükümler, teknolojik gelişmeleri de kapsayacak şekilde yeniden düzenlenecek.
Osman Özgan
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|'Polis teşkilatında Hayvan Koruma Birimi kurulmalı'
06 Haziran 2019 08:01
|Lisansüstü öğrenci başvurularında 50 TL alan üniversite!
06 Haziran 2019 00:02
|TSMF'den kayyum ücretlerine ilişkin açıklama
05 Haziran 2019 23:01
|Erciyes'te teleferiklerin örümcek adamları
05 Haziran 2019 22:44
|Valilik turistleri okul pansiyonlarına yerleştirdi
05 Haziran 2019 21:23
|Yusufeli Belediye Başkanı mazbatasını aldı
05 Haziran 2019 20:41
|'Hudut Kartalları' bayramda görev başında
05 Haziran 2019 20:08
|Emniyet Genel Müdürü denetimlerini sürdürüyor
05 Haziran 2019 19:48
|Aile Bakanlığı'nın sosyal medya çalışma grubu tespitlerine devam ediyor
05 Haziran 2019 10:36
|Kural tanımaz sürücüler, denetimlerden kaçamadı
04 Haziran 2019 23:48