Hakim yardımcılarının görevi belli oldu

Hakim ve savcı yardımcılığı sınavına hukuk mesleklerine giriş sınavında başarılı olan hukuk fakültesi mezunları ile belirli bir süre avukatlık yapanlar başvurabilecek.

KALEM HAZIRLAYACAK YARDIMCI BAKACAK

Strateji Belgesi'nde hakim ve savcı yardımcılarının hangi görevleri yerine getireceği de yer aldı. Buna göre, hakim yardımcılarının görevlerinin arasında tevdi edilen dosya ve evrakı inceleyerek hakime sunmak olacak. Yine duruşma ve keşif ile duruşma sonrası işlemlerde hakime yardımcı olması öngörülen hakim yardımcıları, kalem personeli tarafından hazırlanan evrakı hakime sunulmadan önce kontrolünü yapacak. Ayrıca hakim yardımcıları, hakimin görüşü doğrultusunda gerekçeli karar taslaklarını hazırlayacak, doktrin ve içtihatlar konusunda araştırma yapacak, mevzuatta belirtilen görevler ile hakim tarafından verilen benzeri görevleri yerine getirecek.

KARAR TASLAKLARI HAZIRLAYACAKLAR

Savcı yardımcılarının görevlerinin arasında ise tevdi edilen dosya ve evrakı süresinde inceleyerek savcıya sunmak, soruşturma işlemlerinde hazır bulunmak bulunuyor. Savcının görüşü doğrultusunda soruşturma evrakına ilişkin karar taslaklarını hazırlayacak savcı yardımcıları, kalem personeli tarafından hazırlanan evrakı savcıya sunulmadan önce kontrolünü sağlayacak, görüş taleplerine veya kanun yollarına dair düşüncesini savcıya bildirecek, doktrin ve içtihatlar konusunu araştıracak.

BİLİŞİM SAVCILARI UZMANLAŞACAK

Strateji Belgesi ile bilişim suçlarına (siber suçlar) ilişkin soruşturma ve kovuşturmaların etkinliğine ve makul sürede sonuçlandırılmasına yönelik çalışmalar yapılacaması da hedefleniyor. Buna ilişkin, hakim ve savcılarının bilişim suçları konusunda ihtisaslaşması sağlanacak. Mevzuatta yer alan bilişim suçlarına ilişkin hükümler, teknolojik gelişmeleri de kapsayacak şekilde yeniden düzenlenecek.

Osman Özgan