Sosyal kalkınmaya TANAP enerjisi

Türkiye'nin cari açığında en büyük rolü oynayan enerji sektöründeki önemli projelerden olan Trans Anadolu Doğal Gaz Boru Hattı Projesi (TANAP) sağladığı ekonomik faydanın yanı sıra sosyal ve çevresel yatırımları ile bölgesel kalkınmada da önemli görev üstleniyor. TANAP güzergahındaki 20 şehirde sosyal fayda gözetilerek birçok farklı projelere imza atılırken, Doğrudan Yatırım, Doğrudan Hibe ve Program Katkısı olmak üzere üç farklı fonlama mekanizması geliştirildi. Fonlama mekanizmalarıyla birlikte şu ana kadar projelere yaklaşık 55 milyon dolar para tahsis edildi. TANAP SEIP projelerini Yeni Şafak'a anlatan TANAP Kalite, İş Sağlığı Güvenliği, Sosyal ve Çevre Direktörü Fatih Erdem, Doğrudan Yatırım altında finanse edilen 8 projeye 24,3 Milyon TL, Doğrudan Hibe altında 860 farklı faydalanıcıya 140 Milyon TL, Program Katkısı altında ise yaklaşık 85 milyon TL tutarında protokoller imzaladıklarını aktardı. Proje kapsamında gerçekleştirilen arkeolojik kazılar birçok eseri ülkemize kazandırdı. 2020'YE KADAR SÜRECEK Birçok birlik, dernek, kooperatif gibi faydalanıcıları olduğunu dile getiren Fatih Erdem, bu faydalanıcıları hayvancılık - ekipman alımı, ahır modernizasyonu, altyapı, arıcılık, okul modernizasyonu, sosyal alanların iyileştirilmesi, yenilenebilir enerji gibi alanlarda desteklediklerini anlattı. Erdem, "Güzergah üzerinde yaşayan insanlar için ekonomik açıdan karlı sosyal açıdan yaşanılabilir ve çevresel açısından sürdürülebilir bir yapının oluşturulmasını hedefleyen bir yatırım programı ile yola çıktık" ifadesini kullandı. BİNE YAKIN KİŞİ VE KURUM FAYDALANDI Sosyal ve Çevresel Yatırım Programları'nın (SEIP) şu anda odaklandığı ana noktanın bütçenin en doğru şekilde, en doğru kanallara aktarılması olduğunu vurgulayan Fatih Erdem, "2020'ye kadar tüm hibe projelerini tamamlayacak şekilde plan yaptık. TANAP'ın operasyon sürecinde de benzer bir program yürütüleceği konusunda henüz alınan bir karar mevcut değil" dedi. Erdem, SEIP kapsamında aktarılan hibe fonu'nun Türkiye'deki en büyük hibe programlarından biri olduğunun altını çizerken sözlerini şöyle sürdürdü: "Çok güzel işler yapıldı, yapılıyor. İnsanların yaşam standardında farklılık oluşturan projelerin sonuçlarını görmek bizleri çok mutlu ediyor ve gururlandırıyor. Eminiz ki olumlu sosyal etkilerini gördükçe bu program öncülük edecek ve sektörde benzer programları daha da fazla göreceğiz. 1000'e yakın kişi ve kuruma hibe veriyoruz. Nihai faydalanıcı olarak tanımladığımız, yani projelerden olumlu etkilenen kişi sayısı elbette ki bu rakamın çok çok üzerinde." ARICILIKTAN EĞİTİME UZANAN YELPAZE SEIP programı ile eğitim alan çocuklar sertifika sahibi oluyor. Fatih Erdem, SEIP'in üç fonlama mekanizması bünyesinde 8 Doğrudan Yatırım Projesi, 860 Doğrudan Hibe Projesi, 8 adet de Program Katkısı Protokolü olduğunu ifade etti. Doğrudan Yatırım Fonlama Mekanizması ile Tohum Türkiye Otizm Erken Tanı ve Eğitim Vakfı ile anlaşmanın yanı sıra Giresun Ticaret Borsası'nın Lisanslı Fındık Depolama Tesisi'ne çatı üzeri uygulamalı güneş enerjisi sistemi kurulması gibi işlere imza atıldı. Doğrudan Hibe ayağında Hayvancılık - Ekipman Alımı, Ahır Modernizasyonu, Altyapı, Arıcılık, Okul Modernizasyonu, Sosyal Alanların İyileştirilmesi, Yenilenebilir Enerji gibi alanlarda toplamda 860'a yakın sözleşme imzalandı. Son olarak Program Katkısı dahilinde ise Doğu Anadolu Projesi (DAP) Bölge Kalkınma İdaresi ile 20 tarımsal sulama projesi, Konya Ovası Projesi (KOP) Bölge Kalkınma İdaresi ile imzalanan protokol çerçevesinde de 91 içme suyu projesi gibi büyük çaplı çalışmalar fonlanıyor. PROJELER İSTİHDAM OLUŞTURDU SEIP kapsamındaki projelerin vatandaşlara gelir kaynağı oluşturduğundan söz eden Fatih Erdem, faydalanıcılar tarafından hayata geçirilen girişimleri takip ettiklerini de söyledi. Sadece fonlamayla kalmadıklarını aktaran Erdem, faydalanıcılara atacakları adımlar konusunda da yol gösterdiklerini belirtti. Bu faydalanıcılar ile irtibatın hiçbir zaman koparılmayacağını söyleyen Erdem, "Desteğimizi her zaman sürdüreceğiz" ifadesini kullandı. Burak Karaca