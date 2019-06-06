Bayram tatilinin ilk 5 gününde 53 ölü 355 yaralı
|06 Haziran 2019 07:05
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Bayram tatili için 31 Mayıs Cuma günü mesai bitimi sonrası vatandaşlar, tatil yörelerine ya da memleketlerine gitmek için yola çıktı. Özellikle Marmara ve Ege bölgelerinde tatilciler yollarda yoğunluğa neden olurken, alınan tüm önlemlere ve yapılan tüm uyarılara karşın çok sayıda kaza meydana geldi. Cuma günü saat 18.00'den, bugün saat 17.00'ye kadar 118 kaza meydana geldi. Bu kazalarda toplam 53 kişi öldü, 355 kişi de yaralandı.
GÜN GÜN KAZALAR
31 Mayıs Cuma (saat 18.00'den sonra) :7 kazada 10 ölü, 31 yaralı
1 Haziran Cumartesi :25 kazada 3 ölü, 65 yaralı
2 Haziran Pazar :23 kazada 10 ölü, 66 yaralı
3 Haziran Pazartesi (Arife):28 kazada 11 ölü, 69 yaralı
4 Haziran Salı (Bayramın 1. günü):22 kazada, 11 ölü, 88 yaralı
5 Haziran Çarşamba (Bayramın 2. Günü):13 kazada, 8 ölü, 36 yaralı
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