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Bayram konuşmasında helallik istedikten sonra hayatını kaybetti

Kastamonu'nun Taşköprü ilçesine bağlı Yukarı Şehirören köyünde ikamet eden 88 yaşındaki Kore Gazisi Hasan Kanat, bayram namazı sonrasında köy meydanında yaptığı helallik konuşmanın ardından fenalaşarak hayatını kaybetti
 06 Haziran 2019 07:10
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Bayram konuşmasında helallik istedikten sonra hayatını kaybetti

Kastamonu'ya Bağlı Taşköprü ilçesi Yukarı Şehirören köyünde bayramın birinci günü yaşanan olay köy sakinlerini üzüntüye boğdu. Köyde ikamet eden 88 yaşındaki Kore Gazisi Hasan Kanat (88), bayram namazının ardından köy muhtarlı tarafından organize edilen ve geleneksek hale gelen kahvaltı programına katılarak burada köy sakinlerine bir konuşma yaptı. Kanat, yaptığı konuşmada, "Haklarınızı helal edin burada bulunan büyüklerin ellerinden küçüklerin gözlerinden öperim kalın sağlıcakla" dedi ve bu konuşma son konuşması oldu.

Programın ardınan evine giden Gazi Hasan Kanat aniden rahatsızlandı, ailesinin 112 acil sağlık ekiplerine haber vermesinin ardından Ambulans ile Kastamonu Devlet Hastanesi sevk edilen Kanat yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kanat'ın kalp krizi geçirerek hayatını kaybettiği açıklandı.

ASKERİ TÖREN DÜZENLENDİ

Kore Gazisi Hasan Kanat'ın cenazesi bu gün öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından düzenlenen Askeri törenle yukarı Şehirören köyü kabristanlığında defnedildi. Merhum Kanat'ın Cenazesine Kastamonu Vali Yardımcısı Vedat Yılmaz, Taşköprü Belediye Başkanı Abdullah Çatal, MHP Taşköprü İlçe Başkanı İsmail Berber'in yanı sıra çok sayıda köy sakini ve gazinin sevenleri katıldı.
İhlas Haber Ajansı
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