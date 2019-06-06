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Turizme 120 milyon euroluk yatırım

Edelstaal Group ve Orka Hotels, yabancı ortaklıkla Muğla'da tema park ve otellerin de bulunduğu 120 milyon euroluk yatırım yapacak
 06 Haziran 2019 08:30
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Turizme 120 milyon euroluk yatırım

Yabancıların Türkiye'ye ilgisi arttı. Hollanda merkezli Türk şirketi Edelstaal Group ve Orka Hotels, İngiliz ortaklarıyla birlikte Fethiye'de 35 milyon euroluk yatırımla 33 bin metrekare alan üzerinde dev bir tema park yaptı. Muğla bölgesine yaklaşık 120 milyon euroluk yabancı sermayenin gelmesinde önemli çalışmalar yürüten Edelstaal Group Yönetim Kurulu Üyesi Yavuz Torunoğulları, "Bu yatırımların Türkiye'ye gelmesi yabancıların Türkiye'ye güvenmesinin de önemli bir adımı" dedi.

EN BÜYÜK TEMA PARKI

Edelstaal Group'un turizm sektöründe daha da büyüyeceğini söyleyen Torunoğulları "İngiliz ortağımız J&S Leisures ile geçen yıl Fethiye'de Tema Park projesine başladık. Türkiye başta Hollanda olmak üzere yurt dışında önemli sayılabilecek bir pazar payına sahip. Hollanda'dan bu yıl 1.5 milyon turistin ülkemize geleceği öngörülüyor. Water World Tema Parkı'nın ağustos ayında açılışını yapacağız. İngilizlerle yapılan bu yatırım Türkiye'ye güvenmenin en büyük örneklerindendir. Rus ve Avrupalı ortaklarımızla 4 yeni otel projelerimizi de devreye sokacağız" diye konuştu.

Edelstaal Group Yönetim Kurulu Üyesi ve DEİK Turkiye - Hırvatistan İş Konseyi 2'nci Başkanı Ercan Torunoğulları ise şunları söyledi: "Projeye 6 yıl önce karar verdik. Tur operatorü Thomas Cook'un yöneticileri bizden böyle bir yatırım talep etmesiyle çalışmaya başladık. İngiliz Gayrimenkul şirketi bizimle ortak oldu ve tamamı yurtdışından gelen sermaye ile hayata geçirildi. Ülkemize güveniyoruz. Yatırımlarımızın büyük bölümü Türkiye'de."
Sabah
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