Üvey anne şiddetinden arkadaşları kurtardı
|06 Haziran 2019 08:46
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Adana'da inşaatlarda çalışan Mustafa T., 4 yıl önce ilk eşinden ayrıldı. Kızları A.B.T. babasından kalırken Mustafa T., Hüsne T. ile ikinci evliliğini yaptı. Ancak, küçük kıza şiddet uygulamaya başlayan Hüsne T., bayramın birinci günü de terlikle dövmeye başladı. Markete giderken A.B.T.'nin çığlıklarını duyan arkadaşları ise üvey annesine müdahale etmek istedi. Üvey kızını dövmeyi bırakan Hüsne T., ise çocukları sopayla kovaladı. Bunun üzerine evlerine giden çocuklar, annelerinin cep telefonundan "115 Polis İmdat"ı arayarak yardım istedi.
Hemen olay yerine gelen polisler, üvey anneyi gözaltına alırken, A.B.T.'yi de evden çıkararak Çocuk Şube Müdürlüğü'ne teslim etti. Yaşadıklarını anlatan 7 yaşındaki A.B.T., "Babam evdeki eşyaları satıp kumar oynadığı için annemle boşandılar. Üvey annem beni sürekli terlikle dövüyor. Beni dövdüğünü söylediğimde babam da onu dövüyor. Babam üvey annemi çok kötü dövdüğü için artık söylemiyorum" dedi. Hüsne T. ise üvey kızını dövmediğini, sadece kızdığını iddia etti. Baba Mustafa T. de "İki gündür inşaatta çalışıyordum. Evde yoktum, eşimin art niyetli olduğunu düşünmüyorum" diyerek şikayetçi olmadı. Bunun üzerine üvey anne serbest bırakılırken, küçük kız ise sevgi evlerine yerleştirildi
ZİYA RAMOĞLU
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