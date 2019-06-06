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Pençe Harekatı'nda 3 terörist daha etkisiz hale getirildi

MSB:"Irak kuzeyindeki Hakurk bölgesinde başarılı şekilde devam eden Pençe Harekatı'nda 3 PKK'lı terörist daha etkisiz hale getirilerek, harekatın başlangıcından bu yana etkisiz hale getirilen toplam terörist sayısı 43 oldu. "
 06 Haziran 2019 08:41
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Pençe Harekatı'nda 3 terörist daha etkisiz hale getirildi

- MSB:"Irak kuzeyindeki Hakurk bölgesinde başarılı şekilde devam eden Pençe Harekatı'nda 3 PKK'lı terörist daha etkisiz hale getirilerek, harekatın başlangıcından bu yana etkisiz hale getirilen toplam terörist sayısı 43 oldu. "
İhlas Haber Ajansı
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