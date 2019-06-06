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Ak pelikanların gökyüzündeki dansı havadan görüntülendi

Ak pelikanların göç yolları ve konaklama yerleri arasında bulunan Bursa'nın Karacabey ilçesinin semaları kuşların dansına sahne oldu. Bu güzel anlar havadan da görüntülendi.
 06 Haziran 2019 09:08
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Ak pelikanların gökyüzündeki dansı havadan görüntülendi

Bursa'nın Karacabey ilçesinin kıyı kesimleri ve Uluabat Gölü havzasını her yıl binlerce ak pelikan ziyaret ediyor. Yaz aylarının gelmesiyle gökyüzünde güzel görüntüler oluşturan pelikanlar, halı deseni gibi tarlaların üzerinde süzülerek güneşin keyfini çıkarıyor. Hava akımını yakalayan pelikanlar aynı anda yerden yüzlerce metre yükseklikte uçmanın zevkini yaşarken, kuşların görüntüsü izleyenleri de büyülüyor. Pelikanların eşsiz görüntüleri drone ile havadan da görüntülenirken, yaz boyunca misafir olacakları toprakları bir kez daha keşfettiler.
İhlas Haber Ajansı
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