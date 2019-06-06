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Nişanlısından ayrılan mühendis gölde intihar girişiminde bulundu

Nişanlısından ayrılan mühendis gölde intihar girişiminde bulundu
 06 Haziran 2019 09:25
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Nişanlısından ayrılan mühendis gölde intihar girişiminde bulundu

Adana'da yaklaşık 1,5 ay önce eczacı nişanlısıyla ayrıldıktan sonra psikolojisinin bozulduğu öne sürülen makine mühendisi genç kız, Seyhan Baraj Gölü'ne girip boğazına cam parçası dayayarak intihar girişiminde bulundu.

Edinilen bilgiye göre, olay merkez Çukurova ilçesi Karslılar Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Makine Mühendisi E.A. 4 ay önce eczacı M.K. ile nişanlandı. Ancak 1,5 ay önce eczacı genç anlaşamadığını öne sürerek genç kızdan ayrıldı. Bu ayrılığı kaldıramayan genç kızın psikolojisi bozuldu. Genç kız bu nedenle Seyhan Baraj Gölü'ne girip boğazına cam parçası dayayarak nişanlısının göle gelmesini istedi. Bunun üzerine çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine polis, sağlık ve Can-Kur ekipleri sevk edildi. Olay yerine genç kızın annesi S.A. da geldi. Ancak genç kızı kimse ikna edemedi. Bunun üzerine gölden de su altı polisi botla geldi. Ancak genç kız botu görünce cam parçasını boğazına dayayıp kendisini öldürmekle tehdit ederek botun uzaklaşmasını istedi. Bu nedenle bot genç kızdan uzaklaştı. Anne ise çaresizce kızını göl kenarında beklemeye başladı. Müzakereci polis ve anne ne yaptıysa genç kızı ikna edemedi. Genç kız eski nişanlısının gelmesini o gelmeden çıkmayacağını söyledi. Polis ve genç kızın annesi eski nişanlıyı aradı ancak bir türlü ulaşılamadı.

Eski nişanlının Kahramanmaraş'ta olduğu ve gelmeyeceği öğrenilince genç kız ikna edilmeye çalışıldı. Genç kız uzun ikna çabasının ardından 5,5 saat sonra ikna edilerek gölden çıkarılıp ambulansla hastaneye götürüldü.
İhlas Haber Ajansı
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