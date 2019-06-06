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Karısını öldürmeden önce masaj yaptırmış

Bursa'da kargo bahanesiyle kandırdığı karısını öldüren adamın iddianamesi hazırlandı. Katil zanlısı kocanın, karısını öldürmeden önce masaj salonuna giderek masaj yaptırdığı ve karısını masaj salonunda çalışan kadına aratarak "Kargonuz var" diye kandırdığı ortaya çıktı.
 06 Haziran 2019 09:47
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Karısını öldürmeden önce masaj yaptırmış

Olay merkez Osmangazi ilçesi Demirtaş Mahallesi'nde bulunan bir kargo firmasında meydana geldi. Aynur Canitez 31 yıllık eşi Ali Canitez'den 2 yıl önce şiddet gördüğü gerekçesi ile boşanma kararı aldı. Durumu kabullenemeyen Ali Canitez eşi Aynur Canitez'i aratarak kargo şirketine gelmesi gerektiğini söyletti. Aynur Canitez, kendisine geldiği söylenen paketi almak için bir kargo firmasına ait şubeye gitti. Boşanma aşamasında olduğu eşi döner ustası Ali Canitez de Aynur Canitez'i takip etti.

Ali Canitez, firma görevlileriyle konuşan eşinin arkasından yaklaşıp tabancayla başına ve karnına peş peşe 4 el ateş etti. Kanlar içinde kalan Aynur Canitez, olay yerinde hayatını kaybetti. Olaydan sonra kayıplara karışan koca Ali Canitez ise saklanmak için kaçtığı Samsun'un Bafra ilçesinde yakalanarak tutuklandı.

Katil koca Ali Canitez hakkında iddianame tamamlandı. Cumhuriyet Savcısı Metin Ünal tarafından hazırlanan iddianamede ki detaylar dikkat çekti.

İddianamede katil zanlısı koca Ali Canitez'in olaydan 2 gün önce Altıparmak Caddesi üzerinde bulunan bir masaj salonuna giderek burada masaj yaptırdığı, karısı Aynur Canitez'i ise kendisine masaj yapan kadına arattırdığı ortaya çıktı. İddianameye göre, Ali Canitez masöz kadına kız kardeşinin 2 yıl önce kaybolduğunu, o günden bu yana kardeşine ulaşamadığını, kız kardeşinin hiçbir telefona cevap vermediğini ve kardeşine ulaşmak için yeni bir numara satın aldığını söyleyerek kadından bu numaradan kız kardeşini arayarak kargonuz var bahanesi ile kargo şirketine çağırmasını istedi. Masöz kadın iyilik yapmak niyetiyle Ali Canitez'in söylediği numarayı arayarak 'Adınıza bir zarf geldi, kimliğiniz ile birlikte kargoya gelip alır mısınız' dedi. Aynur Canitez kargo firması çalışanı sandığı masaj salonu çalışanına 'Benim yerime kızım gelip alsa olur mu' diye sordu. Masöz kadın bunun üzerine Ali Canitez'in yönlendirmesiyle kadına 'Hayır kendiniz gelmelisiniz' diyerek telefonu kapattı.

İddianamede Aynur Canitez'in kargo firmasının eşi Ali Canitez'in evine yakın olduğu gerekçesi ile kargoyu almaya giderken telaşlandığı ve gitmeden önce arkadaşını arayarak fikrini sorduğu arkadaşının git kargonu al demesi üzerine kargo şirketine gittiği detayına da yer verildi. Kargo firmasına gittikten sonra çalışanlara kargosu olduğunu söyleyen Aynur Canitez sistemde kendisine ait bir kargo bulunmadığını öğrendi. Canitez bunun üzerine kendisini arayan numarayı geri aradı. Numaranın sahibi olan Ali Canitez eşi Aynur Canitez'den gelen aramayı görünce yanına silah alarak kargo şirketine gitti ve burada kendisiyle konuşmak istemeyen eşi Aynur Canitez'e 4 el ateş ederek kadını öldürdü.

İddianamede, Ali Canitez'in ifadelerine de yer verildi. İddianameye göre, Ali Canitez yakalandıktan sonra savcılıkta verdiği ifadesinde, "31 yıllık evliyiz. Samsun'dan 7-8 sene önce Bursa'ya çalışmak için geldim. Burada emekli oldum ama bir mermer ocağında aşçı olarak çalışmaya devam ediyordum. Yaklaşık 2 sene önce eşim bana soğuk davranmaya başladı. Aynı evin içinde benle konuşmuyordu. Daha sonra boşanma davası açtı. Ben kendisiyle görüşmek istiyordum ama kesinlikle kabul etmiyordu. Ben eşimi darp etmedim tehdit etmedim. Olaydan 2 gün önce Altıparmak Caddesi üzerinde bulunan bir masaj salonuna gittim. Burada ismini bilmediğim çalışan kadına durumu anlatarak eşimi aramasını ve kargo çalışanı gibi konuşarak eşimi kargoya çağırmasını istedim. Kadın iyilik yapmak için eşimi aradı ve gelip kargosunu almasını söyledi. Eşim 'Yarın geleceğim' dedi. Ertesi gün evden çöpleri çıkarmak için çıktığım sırada eşimi karşıda bulunan kargonun önünde gördüm. Gidip yanına konuşmak istedim fakat yanında biri vardı. Ben de bana zarar verirler diye korkup evden silahı aldım ve kargoya öyle gittim. Burada eşime konuşmak ve barışmak istediğimi söyledim. O da bana 'Ben yuvamı kurdum sen de kendi yuvanı kur' dedi. Şeker hastası olduğum için bu cümleyi duyunca kendimi kaybetmişim. Hangi ara ateş ettim, kaç el ateş ettim hatırlamıyorum" dedi.

Hazırlanan iddianame ağır ceza mahkemesi tarafından kabul edilirken, zanlının yargılaması önümüzdeki günlerde başlayacak.
İhlas Haber Ajansı
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