Brent petrolün varili 61,62 dolar
|06 Haziran 2019 10:30
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Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda 61,62 dolardan işlem görüyor.
Dün 63,02 dolara kadar çıkan Brent petrolün varil fiyatı günü 61,41 dolardan tamamladı. Brent petrolün varili saat 09.43 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,34 artışla 61,62 dolardan işlem gördü. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 51,78 dolardan alıcı buldu.
ABD'nin ham petrol üretiminin günlük ortalama 12,4 milyon varille rekor seviyede seyretmesi, ham petrol fiyatları üzerinde aşağı yönlü baskı oluşturuyor.
Öte yandan, ABD ile Çin arasındaki ticari gerginlik küresel petrol talebini olumsuz etkilemeye devam ediyor.
Brent petrolde teknik olarak 60,81 ile 62 dolar aralığının direnç, 60,35 ile 61 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği ifade ediliyor.
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