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Uşak'ta devrilen otomobilin sürücüsü öldü
Uşak'ın Eşme ilçesinde devrilen otomobilin sürücüsü yaşamını yitirdi
|06 Haziran 2019 10:43
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Uşak'ın Eşme ilçesinde devrilen otomobilin sürücüsü yaşamını yitirdi.
Ali Ayrancı'nın (69) kullandığı 42 FGN 81 plakalı otomobil Güllüköy yakınlarındaki Kavaklıdere mevkisinde kontrolden çıkarak yaklaşık 3 metre yükseklikten dereye devrildi.
Sürücü Ayrancı, olay yerinde yaşamını yitirdi, otomobilde bulunan Ali Baykal (45) yaralandı.
Baykal, kaza yerine gelen ambulansla hastaneye götürüldü.
Yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
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