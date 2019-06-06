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Uşak'ta devrilen otomobilin sürücüsü öldü

Uşak'ın Eşme ilçesinde devrilen otomobilin sürücüsü yaşamını yitirdi
 06 Haziran 2019 10:43
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Uşak'ta devrilen otomobilin sürücüsü öldü

Uşak'ın Eşme ilçesinde devrilen otomobilin sürücüsü yaşamını yitirdi.

Ali Ayrancı'nın (69) kullandığı 42 FGN 81 plakalı otomobil Güllüköy yakınlarındaki Kavaklıdere mevkisinde kontrolden çıkarak yaklaşık 3 metre yükseklikten dereye devrildi.

Sürücü Ayrancı, olay yerinde yaşamını yitirdi, otomobilde bulunan Ali Baykal (45) yaralandı.

Baykal, kaza yerine gelen ambulansla hastaneye götürüldü.

Yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Anadolu Ajansı
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