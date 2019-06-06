Hakkari'de şehit asker için tören
|06 Haziran 2019 11:15
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Hakkari'de askeri aracın kaza yapması sonucu şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Fatih Öz için tören düzenlendi.
Dağ ve Komando Tugay Komutanlığındaki törende şehit Öz'ün Türk bayrağına sarılı naaşı, alana getirildi.
Saygı duruşu, şehidin özgeçmişi ve dua okunmasının ardından şehidin naaşı, silah arkadaşları tarafından omuzlarda taşınarak helikoptere konuldu. Buradaki törenin ardından şehidin cenazesi, Yüksekova Selahaddin Eyyubi Havalimanı'na götürüldü. Dua edilmesinin ardından Hava Kuvvetleri Komutanlığına ait uçağa konulan Şehit Öz'ün naaşı memleketi Ankara'ya uğurlandı.
Törene Vali İdris Akbıyık, Cumhuriyet Başsavcı Vekili Neşe Kıyar, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Nuri Öztürk, Dağ ve Komando Tugay Komutan Vekili Piyade Komando Albay Hamdi Ünal Akmeşe, İl Emniyet Müdürü Süleyman Suvat Dilberoğu, vali yardımcıları, siyasi parti temsilcileri, kurum amirleri, asker ve polisler katıldı.
Hakkari bölgesinde bir askeri aracın kaza yapması sonucu bir asker şehit olmuş, bir asker yaralanmıştı.
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