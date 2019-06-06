Dolar/TL, 5,76 seviyesinde işlem görüyor
|06 Haziran 2019 11:28
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Dün, 5,6623 ile 9 Nisan'dan bu yana en düşük seviyesine gerileyen dolar/TL, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,89 azalışla 5,7310'dan tamamladı.
Dolar/TL, bugüne düşüşle başlamasının ardından saat 11.25 itibarıyla önceki kapanışına göre yüzde 0,57 artışla 5,7630'dan alıcı bulurken, aynı dakikalarda avro/TL yüzde yüzde 0,86 artışla 6,4835'den, sterlin/TL de yüzde 0,52 primle 7,3060 seviyesinden işlem görüyor.
Avro/dolar paritesi yüzde 0,18 artışla 1,1240 seviyesinden işlem görürken, dolar endeksi ise yüzde 0,10 azalışla 97,21 seviyesinde bulunuyor.
Analistler bugün yurt içinde Ramazan Bayramı dolayısıyla piyasaların kapalı olduğunu, yurt dışında ise Avrupa'da büyüme ve Avrupa Merkez Bankası faiz kararının yatırımcıların gündeminde olduğunu belirterek, teknik açıdan dolar/TL'de 5,7250'nin destek, 5,8250'nin direnç konumuna geldiğini kaydetti.
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