1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Dolar/TL, 5,76 seviyesinde işlem görüyor

Dolar/TL, güne yükselişle başlamasının ardından 5,7630 seviyesinde işlem görüyor.
 06 Haziran 2019 11:28
Yazdır
Dolar/TL, 5,76 seviyesinde işlem görüyor

Dün, 5,6623 ile 9 Nisan'dan bu yana en düşük seviyesine gerileyen dolar/TL, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,89 azalışla 5,7310'dan tamamladı.

Dolar/TL, bugüne düşüşle başlamasının ardından saat 11.25 itibarıyla önceki kapanışına göre yüzde 0,57 artışla 5,7630'dan alıcı bulurken, aynı dakikalarda avro/TL yüzde yüzde 0,86 artışla 6,4835'den, sterlin/TL de yüzde 0,52 primle 7,3060 seviyesinden işlem görüyor.

Avro/dolar paritesi yüzde 0,18 artışla 1,1240 seviyesinden işlem görürken, dolar endeksi ise yüzde 0,10 azalışla 97,21 seviyesinde bulunuyor.

Analistler bugün yurt içinde Ramazan Bayramı dolayısıyla piyasaların kapalı olduğunu, yurt dışında ise Avrupa'da büyüme ve Avrupa Merkez Bankası faiz kararının yatırımcıların gündeminde olduğunu belirterek, teknik açıdan dolar/TL'de 5,7250'nin destek, 5,8250'nin direnç konumuna geldiğini kaydetti.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
1 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Türkiye'nin en az tasarruf yapan ili
06 Haziran 2019 12:15		 Brent petrolün varili 61,62 dolar
06 Haziran 2019 10:30
Turizme 120 milyon euroluk yatırım
06 Haziran 2019 08:30		 Kara yollarında durum
06 Haziran 2019 08:29
THY Basın Müşaviri: 7 bin lira maaş alıyorum
05 Haziran 2019 23:26		 Tarihi diziler, Karamürsel Sepeti satışlarını artırdı
05 Haziran 2019 21:28
'Güneydoğu'da genç kızlarımıza iş sahaları açacağız'
05 Haziran 2019 20:28		 Elektrikte abone sayısı 44 milyonu aştı
05 Haziran 2019 20:04
Termal otellere 'bayram dopingi'
05 Haziran 2019 19:44		 Tasfiyelik eşya 7 ayda 165 milyon lira kazandırdı
05 Haziran 2019 18:04
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
13:03 - Filmleriyle ödüle doymayan Coğrafya Profesörü12:54 - Havacılık şirketleri bu öğrencilerin peşinde12:36 - Elektronik tebligatla 70 milyon lira cepte kaldı12:27 - Ardahanlı çiftçinin onaylanan projesi sofralarımıza lezzet katacak12:25 - Doğu Anadolu'da kuvvetli rüzgar uyarısı12:19 - Domates ihracatından 603 milyon dolarlık gelir12:17 - İstanbul Şile'de çardak çöktü! Vatandaşlar göle düştü12:15 - Türkiye'nin en az tasarruf yapan ili12:02 - Otomotiv firmalarının mezunlarına iş verdiği okul11:50 - Vezneciler'deki terör saldırısının failleri hesap veriyor
11:41 - Tokat'ta üretilen İHA'lar güvenlik güçlerinin hizmetinde11:29 - Özel çocuklar kodlamayı origamiyle öğreniyor11:28 - Dolar/TL, 5,76 seviyesinde işlem görüyor11:15 - Hakkari'de şehit asker için tören10:59 - Boşanma sürecinde psikolojik destek şiddeti önlüyor10:51 - 2020 yılında lise düzeyinde KPSS yapılmayacağı doğru mu?10:43 - Uşak'ta devrilen otomobilin sürücüsü öldü10:30 - Brent petrolün varili 61,62 dolar
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2018-2019 zammı2016-2017 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2018 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ÇOK OKUNANLAR
Lisansüstü öğrenci başvurularında 50 TL alan üniversite!
Dünya sarsılırken TL değer kazandı
Toplu ödeme yap, emekli ol
Hakim yardımcılarının görevi belli oldu
2020 yılında lise düzeyinde KPSS yapılmayacağı doğru mu?
Herkese atılan mesajlar tepki görüyor
Nişanlısından ayrılan mühendis gölde intihar girişiminde bulundu
Türkiye'nin en az tasarruf yapan ili
Hakkari'de bir asker şehit oldu
Bayram konuşmasında helallik istedikten sonra hayatını kaybetti
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
Newyork'ta bu yaz,her yer Kırmızı beyaz 1
Babaya hediye almak 4
süleyman soylunun bayram namazı 1
Binali Yıldırım 1
arefe günü alışveriş çılgınlığı 2
kan emici 1
Memurlar.net'e 14 yıldır üye olmak 4
bayramlar bayram ola 1
kızdığını yapmak 3
uyum sağlayamamak 6
SON İLANLAR
Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
Yıldırım Beyazıt Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Ege Üniversitesi Y. Lisans ve Doktora Program İlanı
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Akademik Personel Alım İlanı
Giresun Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Giresun Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Gaziantep Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Türk Kızılayı Lise Stajyer Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Düzce Gökkuşağı Özel Eğitim Zihinsel Engeliler ve Okul Öncesi Öğretmeni Alacak
Küçük Şefler Kreşi Öğretmen Alacak
Özel Beşfen Koleji Matematik ve İngizce Öğretmeni, Halkla İlişkiler Personeli Alacak
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam