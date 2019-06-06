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Tokat'ta üretilen İHA'lar güvenlik güçlerinin hizmetinde

Tokat'ta 4 yıl önce Doç. Dr. Tekin Susam öncülüğünde drone tasarlanması için kurulan firma tarafından üretilen İHA'lar, başta TSK ve Emniyet olmak üzere pek çok kuruma veriliyor- Doç. Dr. Tekin Susam:- "İleri aşamada tamamen yerli parça kullanmak suretiyle yerlilik oranını en üst seviyeye taşımak, en büyük hedeflerimizden"
 06 Haziran 2019 11:41
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Tokat'ta üretilen İHA'lar güvenlik güçlerinin hizmetinde

Tokat'ta kurulan bir firma tarafından geliştirilen insansız hava araçları (İHA), başta Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Emniyet Genel Müdürlüğü olmak üzere pek çok kurum tarafından kullanılıyor.

Gaziosmanpaşa Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Harita Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Tekin Susam öncülüğünde Teknopark'ta, 2015 yılında "Teknomer Mühendislik Şirketi" kuruldu. Haritalamalarda kullanılmak üzere fotoğraf ve görüntü çekilmesi için drone tasarlayan şirket, bunun yanı sıra insansız hava araçları da geliştirdi.

Firmanın ürettiği İHA'ların zamanla başka kurumlardan talep görmesi üzerine 3 yıl önce Ar-Ge ve inovasyon desteğinden yararlanılarak KOSGEB'e müracaat edildi. Bu kapsamda 700 bin lira destek alarak üretimini artıran şirket, bugün başta TSK, Emniyet Genel Müdürlüğü ve AFAD olmak üzere pek çok kurum için İHA üretiyor.

- Hedef, İHA'larda yerlilik oranını artırmak

Doç. Dr. Susam, AA muhabirine yaptığı açıklamada, haritalandırmalarda kullanılmak üzere tasarlanan İHA'ların kısa sürede ses getirdiğini, farklı özelliklerde çok sayıda sipariş aldıklarını söyledi.

Çeşitli mühendislik ve enerji şirketleri ile TSK, Emniyet ve AFAD'ın kendileriyle temasa geçtiğini dile getiren Susam, "İstekleri doğrultusunda drone üretmemizi istediler. Biz de yaptığımız çalışmalar sonucunda bu şirketlerin istediği İHA'ları üretebilmeyi başardık. Ardından ülkemizin çok saygın kurumları tarafından da ürünler istendi." dedi.

Kendilerini sürekli yenileyip Ar-Ge çalışması yürüttüklerini anlatan Susam, asıl hedeflerinin ihracat yapabilmek olduğuna işaret etti. Susam, cihazlarındaki yerlilik oranının yüzde 50 civarında olduğuna dikkati çekerek şöyle konuştu:

"Cihazlarımızdaki yerlilik oranını artırmak temel hedeflerimizden biri. Birçok parçanın şirketimizde üretilmesini sağlayarak yerlilik oranımızı yükseltmek suretiyle dışa bağımlılığı düşürmeyi hedefliyoruz. Yeni, özgün tasarımlarla yerlilik oranını kısa sürede yüzde 70'lere, yüzde 80'lere çıkarabilmeyi planlıyoruz. İleri aşamada tamamen yerli parça kullanmak suretiyle yerlilik oranını en üst seviyeye taşımak, en büyük hedeflerimizden."

Susam, su altına da hakim olmak amacıyla İnsansız Su Araçları üretimi için de çalışmalar yaptıklarını söyledi.

- "Tüm firmalarımıza KOSGEB'e başvurmalarını tavsiye ediyoruz"

KOSGEB Tokat İl Müdürü Kenan Sert de firmanın Ar-Ge ve inovasyon desteği kapsamında 700 bin lira almaya hak kazandığını dile getirdi.

Bu tür işletmelerin her zaman destekçisi olduklarını vurgulayan Sert, "Destek alan bu firma, bugün Türkiye'de çok önemli işler yapıyor. Bu proje, girişimcilik yapmak isteyenlere de örnek olmuştur. Tüm firmalarımıza bu tarz iş birlikleri yapmalarını, Ar-Ge ve stratejik üründe yeni projeler geliştirip KOSGEB'e başvurmalarını tavsiye ediyoruz." dedi.
Anadolu Ajansı
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