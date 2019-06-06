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Vezneciler'deki terör saldırısının failleri hesap veriyor

Fatih'te Çevik Kuvvet polisini taşıyan araçlara yönelik 7 Haziran 2016'da düzenlenen ve 6'sı polis 12 kişinin hayatını kaybettiği, 36 kişinin yaralandığı saldırının üzerinden 3 yıl geçti - Olaya ilişkin açılan davada, terör örgütü PKK elebaşıları Murat Karayılan, Cemil Bayık ve Duran Kalkan'ın da aralarında bulunduğu 12'si firari 20 sanığın, yedişer kez ağırlaştırılmış müebbet ve çeşitli oranlarda hapis istemiyle yargılanmasına devam ediliyor
 06 Haziran 2019 11:50
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Vezneciler'deki terör saldırısının failleri hesap veriyor

Fatih'te Çevik Kuvvet polisini taşıyan araçlara düzenlenen ve 6'sı polis 12 kişinin hayatını kaybettiği, 36 kişinin yaralandığı saldırının üzerinden 3 yıl geçti.

Vezneciler Şehzadebaşı Caddesi'nde 7 Haziran 2016'da saat 08.40'ta, yoldan geçen Çevik Kuvvet polisini taşıyan araçlara yönelik bombalı araçla saldırı düzenlendi.

Olayın ardından yürütülen soruşturmada, terör saldırısının, kiralık bir otomobile yerleştirilen bomba düzeneğinin uzaktan kumandayla patlatılmasıyla gerçekleştirildiği belirlenirken, bombanın etkisinin arttırılması için demir bilyeler kullanıldığı tespit edildi.

Olayda, polis memurları Emrah Pekdoğan, Gökhan Topçu, Duha Beker, Ramazan Kırboğa, Kadir Cihan Karagözlü ve Yaşar Özlem ile 6 vatandaş yaşamını yitirirken, 36 kişi yaralandı.

Bombalı saldırının etkisiyle Şehzadebaşı ve Damat İbrahim Paşa camileri, İstanbul Üniversitesinin bazı binaları, Doğu Türkistan Vakfı, bir otel ve bazı iş yerleri ile araçlar hasar gördü.

Eski İstanbul Valisi Vasip Şahin, 13 Temmuz 2017'de düzenlediği basın toplantısında İstanbul'da sansasyonel eylem hazırlığı içindeki terör örgütü üyelerine yönelik İstanbul, Kocaeli, Ankara, Diyarbakır ve Hakkari'de düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 44 şüpheliden birinin Vezneciler saldırısını organize eden kişi olduğunu söyledi.

- İddianame

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu'nca, olaya ilişkin hazırlanan iddianamede, 7 Haziran 2016'da Fatih Şehzadebaşı Caddesi Vezneciler otobüs durağı istikametinde Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü'ne ait iki midibüse yönelik terör saldırısı gerçekleştirildiği anlatıldı.

Saldırıda 6'sı polis 12 kişinin hayatını kaybettiği belirtilen iddianamede, haklarında yakalama kararı bulunan terör örgütü PKK elebaşıları Murat Karayılan, Cemil Bayık, Duran Kalkan ile Ramazan Açıkyüz, Nuriye Kesbir, Mustafa Karasu, Hülya Oran, Elif Yıldırım'ın, "devletin birliğini ve ülke bütünlüğü bozmak", "kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle bombalayarak kasten öldürme ve öldürmeye teşebbüs etme", "olası kastla bombalama suretiyle öldürme", "tehlikeli maddelerin izinsiz olarak bulundurulması veya el değiştirmesi", "olası kastla basit yaralama", "olası kastla yaralama", "olası kastla kemik kırığı oluşturacak şekilde yaralama" ve "zincirleme şekilde mala zarar verme" ve "silahlı terör örgütünün yöneticiliğini yapma" suçlarından yedişer kez ağırlaştırılmış müebbet, altışar kez müebbet ve değişen oranlarda hapis cezasına çarptırılmaları istendi.

- 20 sanığın yargılaması sürüyor

İstanbul 27. Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edilen davada, terör örgütü PKK elebaşıları Murat Karayılan, Duran Kalkan ve Cemil Bayık'ın da aralarında bulunduğu 7'si tutuklu 20 sanığın yargılanması sürüyor.

Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'nde 7 Aralık 2018'deki duruşmada mahkeme heyeti, 8 tutuklu sanığın bu hallerinin devamına karar verdi.

Aralarında Murat Karayılan, Cemil Bayık ve Duran Kalkan'ın da bulunduğu firari yakalamalı 12 sanık hakkında tutuklamaya yönelik yakalama emri düzenlenmesine hükmeden mahkeme, bu sanıklar hakkında ayrı ayrı tutuklamaya yönelik yakalama kararının infazı için kırmızı bülten çıkarılmasına ve bu hususta işlem yapılmasını karara bağladı.

Sanıklarla ilgili yargılama hala devam ediyor.

Anadolu Ajansı
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