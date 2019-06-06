1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

İstanbul Şile'de çardak çöktü! Vatandaşlar göle düştü

İstanbul Şile Saklıgöl'de içerisinde vatandaşların bulunduğu çardağın çökmesiyle vatandaşlar göle düştü
 06 Haziran 2019 12:17
Yazdır
İstanbul Şile'de çardak çöktü! Vatandaşlar göle düştü

İstanbul Şİle'deki Saklıgöl'de turistlik amaçla kullanılan çardağın çökmesiyle vatandaşlar göle düştü.

Göle düşen insanlara ilk önce çevredekiler yardım etti.

Olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
NTV
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Uşak'ta devrilen otomobilin sürücüsü öldü
06 Haziran 2019 10:43		 Üvey anne şiddetinden arkadaşları kurtardı
06 Haziran 2019 08:46
Bayram tatilinin ilk 5 gününde 53 ölü 355 yaralı
06 Haziran 2019 07:05		 Sokakta başlayan kavga, hastanede devam etti
05 Haziran 2019 22:33
Eski muhtardan belediye başkanına saldırı
05 Haziran 2019 22:21		 Hatay'da 2 otomobil çarpıştı: 1 ölü, 9 yaralı
05 Haziran 2019 21:48
Uzman çavuş trafik kazasında hayatını kaybetti
05 Haziran 2019 19:24		 Kavgayı ayırmaya çalışırken vurulan polis ağır yaralı
05 Haziran 2019 19:16
Samsun'da 2 yıllık evli genç kadın iple asılı bulundu
05 Haziran 2019 18:55		 Bayram tatilindeki trafik kazalarında 50 kişi hayatını kaybetti
05 Haziran 2019 17:31
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
13:03 - Filmleriyle ödüle doymayan Coğrafya Profesörü12:54 - Havacılık şirketleri bu öğrencilerin peşinde12:36 - Elektronik tebligatla 70 milyon lira cepte kaldı12:27 - Ardahanlı çiftçinin onaylanan projesi sofralarımıza lezzet katacak12:25 - Doğu Anadolu'da kuvvetli rüzgar uyarısı12:19 - Domates ihracatından 603 milyon dolarlık gelir12:17 - İstanbul Şile'de çardak çöktü! Vatandaşlar göle düştü12:15 - Türkiye'nin en az tasarruf yapan ili12:02 - Otomotiv firmalarının mezunlarına iş verdiği okul11:50 - Vezneciler'deki terör saldırısının failleri hesap veriyor
11:41 - Tokat'ta üretilen İHA'lar güvenlik güçlerinin hizmetinde11:29 - Özel çocuklar kodlamayı origamiyle öğreniyor11:28 - Dolar/TL, 5,76 seviyesinde işlem görüyor11:15 - Hakkari'de şehit asker için tören10:59 - Boşanma sürecinde psikolojik destek şiddeti önlüyor10:51 - 2020 yılında lise düzeyinde KPSS yapılmayacağı doğru mu?10:43 - Uşak'ta devrilen otomobilin sürücüsü öldü10:30 - Brent petrolün varili 61,62 dolar
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2018-2019 zammı2016-2017 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2018 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ÇOK OKUNANLAR
Lisansüstü öğrenci başvurularında 50 TL alan üniversite!
Dünya sarsılırken TL değer kazandı
Toplu ödeme yap, emekli ol
Hakim yardımcılarının görevi belli oldu
2020 yılında lise düzeyinde KPSS yapılmayacağı doğru mu?
Herkese atılan mesajlar tepki görüyor
Nişanlısından ayrılan mühendis gölde intihar girişiminde bulundu
Türkiye'nin en az tasarruf yapan ili
Hakkari'de bir asker şehit oldu
Bayram konuşmasında helallik istedikten sonra hayatını kaybetti
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
becayiş isteği 2
çıktığı kızlarla övünen erkek 4
çok konuşan insanlar 5
Hoşgeldin ya mübarek 11 ay 1
yüzünden düşen bin parça 1
eğitim sistemi 4
Temizlik yapan erkek 3
Bob Ross 2
Sözlüğün anasını ağlatmak 3
süleyman soylunun bayram namazı 1
SON İLANLAR
Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
Yıldırım Beyazıt Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Ege Üniversitesi Y. Lisans ve Doktora Program İlanı
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Akademik Personel Alım İlanı
Giresun Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Giresun Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Gaziantep Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Türk Kızılayı Lise Stajyer Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Düzce Gökkuşağı Özel Eğitim Zihinsel Engeliler ve Okul Öncesi Öğretmeni Alacak
Küçük Şefler Kreşi Öğretmen Alacak
Özel Beşfen Koleji Matematik ve İngizce Öğretmeni, Halkla İlişkiler Personeli Alacak
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam