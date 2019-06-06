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İstanbul Şile'de çardak çöktü! Vatandaşlar göle düştü
İstanbul Şile Saklıgöl'de içerisinde vatandaşların bulunduğu çardağın çökmesiyle vatandaşlar göle düştü
|06 Haziran 2019 12:17
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