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Doğu Anadolu'da kuvvetli rüzgar uyarısı

Doğu Anadolu Bölgesi'nde kuvvetli rüzgar uyarısında bulunuldu
 06 Haziran 2019 12:25
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Doğu Anadolu'da kuvvetli rüzgar uyarısı

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, havanın parçalı çok bulutlu olması beklenen bölgede akşama kadar Ardahan çevresinde sağanak etkili olacak.

Sıcaklığın mevsim normallerinin 2-4 derece üzerinde seyredeceği bölgede rüzgar güney ve güneybatıdan orta kuvvette, öğleden akşam saatlerine kadar ise kuvvetli esecek.

Bölgede gece en düşük hava sıcaklığı Kars'ta 8, Ağrı ve Ardahan'da 10, Erzurum'da 11, Iğdır ve Erzincan'da 21 derece ölçüldü.

Gün içinde en yüksek sıcaklığın Iğdır'da 35, Erzincan'da 32, Ağrı'da 28, Kars, Ardahan ve Erzurum'da ise 27 derece olması bekleniyor.

Bölge genelinde kuvvetli rüzgar beklendiğinden meydana gelebilecek çatı uçması, ağaç devrilmesi ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.
Anadolu Ajansı
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