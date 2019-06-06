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Havacılık şirketleri bu öğrencilerin peşinde

Eskişehir'de havacılık alanındaki Türkiye'nin 12 okulu arasında tek 'tanınmış okul' yetki belgeli Sabiha Gökçen Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, mezun olduktan sonra kısa sürede iş sahibi olurken resmi ve özel havacılık şirketleri tarafından da takip ediliyor
 06 Haziran 2019 12:54
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Havacılık şirketleri bu öğrencilerin peşinde

Eskişehir'de bulunan Sabiha Gökçen Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi havacılık sektörüne yetiştirdiği 'nitelikli personel' ile tanınıyor. Okulda 24 derslikli eğitim öğretim binası, uçak bakım ve bilişim alanı, spor salonu ve 225 kişilik pansiyon bulunuyor. Okul atölyesinde ise Hava ve Kara kuvvetleri Komutanlıklarından verilen 2 adet T 41, ile birer adet U 17, T 33 ve F 104 uçağı yer alıyor. Öğrenciler derslerini atölyede yer alan uçak motorları üzerinde uygulamalı olarak görüyor. Mezun olan öğrenciler ise sivil ve askeri havacılık kurumlarında kısa sürede iş bulurken, yüksek öğretimlerini ise Milli Savunma Üniversitesi'nde tamamlıyor.

TANINMIŞ YETKİ BELGELİ TEK OKUL

Sabiha Gökçen Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Sırrı Kabadayı, Türkiye?nin 12 okulu arasında tek 'tanınmış okul' yetki belgeli okul olduklarını söyledi. Mezun olan öğrencilerin kısa sürede sektörde iş bulduğunu ifade eden Kabadayı, 'Uçak Bakım alanına sahip olan Türkiye'de Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi olarak 12 okul var. Okulumuz bunların ilk kurulanı ve Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü'nden 'B-1-1 ve B2' kategorilerinde tanınan okul statüsü alan tek okul konumundayız. Öğrencilerimiz Uluslararası Sivil Havacılık standartlarına uygun olarak yetişiyor. Okulumuzda atölye imkanlarımız, donanım ve öğretmenlerimizin yeterliliği çok iyi durumda. Biz şu anda okulumuzun sivil ve askeri havacılık sektörünün ihtiyaç duyduğu nitelikli elemanlara en iyi şekilde yetiştiriyoruz. Mezun olan öğrencilerimizin iş bulma oranı ve tabi ki üniversite yerleşme oranı oldukça yüksek. Mezunlarımızın yüzde 60'ı yüksek öğrenim görüyor dedi.

Başta Milli Eğitim Bakanlığı'nın okulun donatılması noktasında çok büyük destek sağladığını kaydeden Kabadayı, Milli Savunma Bakanlığı'ndan önemli destekler aldıklarını söyledi. Ayrıca sektör kuruluşlarının öğrencilerine stajları ve işletmelerde meslek eğitimi uygulamalarında da destek sağladığını belirten Sırrı Kabadayı, 'Öğrencilerimiz sivil havacılık konusundaki özel sektörün dışında Milli Savunma Bakanlığı'na bağlı askeri fabrikalarda, TUSAŞ, TEI gibi savunma sanayine bağlı kurumlarda ve Milli Savunma Üniversitesi'nde de yüksek eğitim görüyor. Okuldan mezun olanlar tercihen öncelikli olarak alınıyor. Okulumuz 28 yıldır faaliyette 3 bin mezun verdik, bu yıl 175 mezun veriyoruz. Bunların 130'u uçak bakım alanında, diğer kısmı ise bilişim teknolojileri alanından olacak. Atölyemizdeki uçaklar Milli Savunma Bakanlığı'ndan ve askeri uçaklar, öğrencilerimiz bu uçaklar üzerinde eğitim görüyorlar' şeklinde konuştu.

UÇAKLARI GÖRÜNCE, HAYALİM TEKNİSYEN OLMAKTI

Uçak Bakım ve Elektroniği Bölümü 4'ncü sınıf öğrencisi Duygu Çalışkan, uçak atölyesini gördükten sonra teknisyen olma hayaliyle okula başladığını söyledi. Lisanslı bir teknisyen olmak için iyi çalıştığını ve hayalini gerçekleştireceğini anlatan Çalışkan, 'Bu okula gelmek aslında hiç hayalimde ve aklımda olan bir şey değildi. İyi puan almıştım ve hep Anadolu Lisesi okullarını düşünüyordum. Burayı ve uçak bulunan atölyeleri gezdiğimde çok ilgimi çektiğini fark ettim. Okula geldikten sonra uçak bakım teknisyeni olmak benim hayalim haline geldi. Okulumuz tanınan okul statüsünde olduğu için ve aldığımız lisanslar sayesinde gayet iyi bir teknisyen olacağımı düşünüyorum. Buradan mezun olduğumda işsiz kalacağımı düşünmüyorum. Çünkü buradan mezun olan arkadaşlarımızın bir çok güzel yerde işe girdiğini görüyorum. Özel şirketlerin yanı sıra hava ikmal bakım merkezlerinde çalışıyorlar. Bende buralardan birinde lisanslı bir teknisyen olarak çalışacağımı düşünüyorum' dedi.

Mezun olduktan sonra öğretmenlerini ziyaret etmek için okula gelen Melike Tunç, kısa sürede iş bulduğu için çok mutlu olduğunu söyledi. Sabiha Gökçen Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nden mezun olmanın gururunu yaşadığını ifade eden Tunç, 'Geçen okuldan mezun oldum ve 4 ay içerisinde işimiz oldu. Dört arkadaş aynı sivil havacılık şirketinde işe başladık. Bu okuldan mezun olanlar için iş bulamamak gibi bir durum yok. Okul verdiği eğitim, sağladığı şartlar, tanınan okul statüsü mezunlar için büyük avantaj. Uçak bakım ve elektroniği mezunuyuz, sivil havacılık şirketinde çalışıyoruz. Çok fazla imkanımız var' dedi.

Mezun öğrencilerden Emine Tekeli ise çok isteyerek geldiği okuldan sonra iyi bir iş sahibi olduğunu kaydederek şunları söyledi 'Bu okula çok isteyerek geldim, gerçekten bir yere varacağımı bildiğim için geldim. Diğer okullara nazaran çok kaliteli bir atölyesi var. Herkes buraya gelmek istiyor. Okuldan mezun olurken, kız olduğumuz için iş bulamayacağımızı söylüyorlardı. Meslek odaklı çalıştık, mezun olunca da kısa bir tatil yaparak görüşmeye çağırdılar. Daha sonra işe girdik ve herkes bize 'Sabiha Gökçenliyiz' diyorduk, bize gururla bakıyorlar. İşe girdim çalışıyorum iyi ki de bu okulda okumuşum'
DHA
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