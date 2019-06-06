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WhatsApp'ta sorun mu var?

Öğle saatlerinde popüler mesajlaşma uygulamasında sorunlar başladı. Avrupa'da kullanıcıların yüzde 64'ü WhatsApp'a bağlanamıyor, yüzde 33'lük kesim ise mesaj alamıyor
 06 Haziran 2019 13:43
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WhatsApp'ta sorun mu var?

En popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp'ta sorunlar yaşanıyor.

WhatsApp kullanmak isteyenler, öğle 12.30'dan itibaren uygulamanın çöktüğünü gördü.

Avrupa'da kullanıcıların yüzde 64'ü WhatsApp'a bağlanamazken, yüzde 33'lük bir kesim ise mesaj alamadı.

İngiliz medyası, birçok Avrupa ülkesinde görülen sorunun kaynağının henüz bilinmediğini bildiriyor.
DHA
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