1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suudi Arabistan Kralı ile telefonda görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdülaziz ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi
 06 Haziran 2019 14:00
Yazdır
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suudi Arabistan Kralı ile telefonda görüştü

Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdülaziz ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Bayram tebriğinde bulunulan görüşmede, ikili ilişkiler ve bölgesel konular da ele alındı. Görüşmede, Kral Selman bin Abdülaziz'in Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, Türkiye'nin İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) dönem başkanlığı süresince gösterdiği çabalar dolayısıyla teşekkür ettiği kaydedildi.

İhlas Haber Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
1 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
CHP'li Torun: İmamoğlu tüm Türkiye'nin kalbine girmiştir
06 Haziran 2019 15:01		 'AK Parti'ye karşı kızgınlığın bedeli, CHP'nin adayını o koltuğa oturtmak değildir'
06 Haziran 2019 14:36
Valilik: İmamoğlu ve beraberindekiler VIP salonunu işgal etti
06 Haziran 2019 13:52		 Savaş mağdurlarına hayatlarını adayan yaşlı çift
06 Haziran 2019 07:40
Sosyal kalkınmaya TANAP enerjisi
06 Haziran 2019 06:41		 6 Haziran 2019'dan önemli gündem başlıkları
06 Haziran 2019 00:01
YSK Başkanı: Disiplin soruşturması başlattık
05 Haziran 2019 23:48		 Erdoğan, aile ziyaretlerinde bulundu
05 Haziran 2019 23:06
Binali Yıldırım adaşıyla karşılaştı, esprileri patlattı
05 Haziran 2019 22:38		 'Caminin yolunu bilmeyenler konuşmaya başladı'
05 Haziran 2019 22:27
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
14:36 - 'AK Parti'ye karşı kızgınlığın bedeli, CHP'nin adayını o koltuğa oturtmak değildir'14:32 - YKS'ye gireceklere 7 altın öneri14:22 - Kocaeli'de fabrika yangını: 4 kişinin cesedine ulaşıldı14:11 - Dört il için sağanak ve dolu uyarısı14:00 - Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suudi Arabistan Kralı ile telefonda görüştü13:52 - Valilik: İmamoğlu ve beraberindekiler VIP salonunu işgal etti13:43 - WhatsApp'ta sorun mu var?13:35 - 'LPG tanklarında araç sahipleri mağdur oluyor'13:22 - Bakanlık Gediz Nehri için harekete geçti13:03 - Filmleriyle ödüle doymayan Coğrafya Profesörü
12:54 - Havacılık şirketleri bu öğrencilerin peşinde12:36 - Elektronik tebligatla 70 milyon lira cepte kaldı12:27 - Ardahanlı çiftçinin onaylanan projesi sofralarımıza lezzet katacak12:25 - Doğu Anadolu'da kuvvetli rüzgar uyarısı12:19 - Domates ihracatından 603 milyon dolarlık gelir12:17 - İstanbul Şile'de çardak çöktü! Vatandaşlar göle düştü12:15 - Türkiye'nin en az tasarruf yapan ili12:02 - Otomotiv firmalarının mezunlarına iş verdiği okul
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2018-2019 zammı2016-2017 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2018 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ÇOK OKUNANLAR
Lisansüstü öğrenci başvurularında 50 TL alan üniversite!
Dünya sarsılırken TL değer kazandı
Toplu ödeme yap, emekli ol
2020 yılında lise düzeyinde KPSS yapılmayacağı doğru mu?
Hakim yardımcılarının görevi belli oldu
Türkiye'nin en az tasarruf yapan ili
Herkese atılan mesajlar tepki görüyor
Nişanlısından ayrılan mühendis gölde intihar girişiminde bulundu
Bayram konuşmasında helallik istedikten sonra hayatını kaybetti
Havacılık şirketleri bu öğrencilerin peşinde
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
becayiş isteği 2
keten helva 2
çıktığı kızlarla övünen erkek 4
çok konuşan insanlar 5
kızdığını yapmak 3
Kendi doğrularımız 3
süleyman soylunun bayram namazı 1
Sarı fırtına 1
Memurlar.net'e 14 yıldır üye olmak 3
yks 1
SON İLANLAR
Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
Yıldırım Beyazıt Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Ege Üniversitesi Y. Lisans ve Doktora Program İlanı
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Akademik Personel Alım İlanı
Giresun Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Giresun Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Gaziantep Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Türk Kızılayı Lise Stajyer Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Düzce Gökkuşağı Özel Eğitim Zihinsel Engeliler ve Okul Öncesi Öğretmeni Alacak
Küçük Şefler Kreşi Öğretmen Alacak
Özel Beşfen Koleji Matematik ve İngizce Öğretmeni, Halkla İlişkiler Personeli Alacak
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam