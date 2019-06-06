Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suudi Arabistan Kralı ile telefonda görüştü
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdülaziz ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi
|06 Haziran 2019 14:00
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Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdülaziz ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Bayram tebriğinde bulunulan görüşmede, ikili ilişkiler ve bölgesel konular da ele alındı. Görüşmede, Kral Selman bin Abdülaziz'in Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, Türkiye'nin İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) dönem başkanlığı süresince gösterdiği çabalar dolayısıyla teşekkür ettiği kaydedildi.
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