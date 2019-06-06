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Kocaeli'de fabrika yangını: 4 kişinin cesedine ulaşıldı

Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde bir fabrikada yangın çıktı. Yangında içeride mahsur kalan dört kişinin cesedine ulaşıldı. Yangında yaralanan 6 işçi hastaneye kaldırıldı
 06 Haziran 2019 14:22
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Kocaeli'de fabrika yangını: 4 kişinin cesedine ulaşıldı

Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde alev alev yanan bir fabrikada söndürme çalışmaları devam ediyor. Çıkan yangında yaralanan 6 kişi hastaneye sevk edildi. Fabrikada mahsur kalan dört kişinin cesedine ulaşıldı. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle üç saatin ardından kontrol altına alındı.

Yangın, 09.50 sıralarında Kocaeli'nin Çayırova ilçesi Cumhuriyet Mahallesi Tuna Caddesi üzerindeki bir fabrikada meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, cadde üzerinde bulunan bir tekstil fabrikasında henüz öğrenilemeyen bir nedenden dolayı yangın. Kısa sürede büyüyen alevler tüm fabrikayı sardı. Yangını fark eden çevredekilerin ihbarı üzerin üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık, jandarma ve polis ekibi ekibi sevk edildi. Kısa süre sonra olay yerine gelen itfaiye ekipleri tamamen alevlere teslim olan fabrikaya müdahale etmek için çalışma başlattı.

Çıkan yangında yaralanan ve dumandan etkilenen 6 kişi ise olay yerine intikal eden sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalesinin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Anadolu Ajansı
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