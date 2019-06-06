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Binali Yıldırım'a baba ocağında yoğun ilgi

Ramazan Bayramı dolayısıyla dün baba ocağı Erzincan'a gelen Cumhur İttifakı'nın AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım Diyarbakır'a gitti. Erzincan Havalimanı apronunda aralarında AK Parti'li ve MHP'lilerin de olduğu yoğun kalabalık nedeniyle yaklaşık 1,5 saat hemşehrileri tek tek tokalaşan Yıldırım, kendisine ilgi gösterenlerle özçekim yaptı
 06 Haziran 2019 15:12
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Binali Yıldırım'a baba ocağında yoğun ilgi

Cumhur İttifakı'nın AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım'ı, Ramazan Bayramı dolayısıyla geldiği baba ocağı Erzincan'dan yüzlerce hemşehrisi tarafından Diyarbakır'a uğurlandı.

Ramazan Bayramı dolayısıyla baba ocağına gelip geceyi Refahiye ilçesindeki doğum yeri Kayı köyündeki evinde geçiren Yıldırım, Diyarbakır'daki programları sebebiyle bu kente gitmek amacıyla Erzincan Havalimanı'na geldi.

Yıldırım, havalimanında Erzincan Valisi Ali Arslantaş, 3. Ordu Komutanı İsmail Serdar Savaş, MHP'li Erzincan Belediye Başkanı Bekir Aksun, AK Parti milletvekilleri Süleyman Karaman, Burhan Çakır, çeşitli kurumların müdürlerinin yanı sıra AK Parti ve MHP'lilerin de aralarında yer aldığı yüzlerce hemşehrisi tarafından Diyarbakır'a uğurlandı.

Yoğun bir kalabalığın olduğu havalimanı apronunda vatandaşlar uğurlama öncesi Yıldırım ile bayramlaşıp tokalaşmak için metrelerce sıra oluşturdu.

Kuyrukta bekleyen hemşehrilerinin elini tek tek sıkarak bayramlaşıp bazıları ile özçekim yapan Yıldırım, yoğun ilgi yüzünden yaklaşık bir buçuk saat sonra uçağa binip Diyarbakır'a hareket etti.

Yıldırım'ın uçağa binişi sırasında vatandaşlar İstanbul seçimi nedeniyle "İstanbul seninle daha güzel olacak" sloganları attı.

Bazı vatandaşlar da havalimanında "Haydi Anadolu ayağa kalk, evladına iyi bak" pankartı açtı.
Anadolu Ajansı
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