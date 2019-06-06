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Çatıdan düşen öğretmen hayatını kaybetti
İzmir'in Dikili ilçesinde banyoda kilitli kalan yeğenine anahtar vermek için çıktığı çatıdan düşen 42 yaşındaki öğretmen Mustafa Okdemir, hayatını kaybetti
|06 Haziran 2019 15:44
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Maki Sitesi'ndeki yazlığın banyosunda kilitli kalan yeğenine kapı anahtarı vermek için çatıya çıkan Okdemir, tuttuğu mermerin kopması sonucu beton zemine düştü.
Yakınlarının haber vermesi üzerine sağlık ekipleri geldi. Başından ağır yaralanan Okdemir, olay yerinde yaşamını yitirdi.
- Bayram tatili için gelmiş
Okdemir'in Manisa'nın Soma ilçesindeki Rıfat Dağdelen Anadolu Lisesi'nde matematik öğretmeni olarak görev yaptığı, bayram tatili nedeniyle ailesiyle birlikte Dikili'deki yazlığa geldiği öğrenildi.
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