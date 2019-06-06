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Çatıdan düşen öğretmen hayatını kaybetti

İzmir'in Dikili ilçesinde banyoda kilitli kalan yeğenine anahtar vermek için çıktığı çatıdan düşen 42 yaşındaki öğretmen Mustafa Okdemir, hayatını kaybetti
 06 Haziran 2019 15:44
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Çatıdan düşen öğretmen hayatını kaybetti

Maki Sitesi'ndeki yazlığın banyosunda kilitli kalan yeğenine kapı anahtarı vermek için çatıya çıkan Okdemir, tuttuğu mermerin kopması sonucu beton zemine düştü.

Yakınlarının haber vermesi üzerine sağlık ekipleri geldi. Başından ağır yaralanan Okdemir, olay yerinde yaşamını yitirdi.

- Bayram tatili için gelmiş

Okdemir'in Manisa'nın Soma ilçesindeki Rıfat Dağdelen Anadolu Lisesi'nde matematik öğretmeni olarak görev yaptığı, bayram tatili nedeniyle ailesiyle birlikte Dikili'deki yazlığa geldiği öğrenildi.
Anadolu Ajansı
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