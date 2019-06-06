1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Tatilcilerin dönüş çilesi erken başladı

Ramazan Bayramı'nın son gününde tatillerini tamamlayanlar dönüş yolculuğuna başladı
 06 Haziran 2019 15:51
Yazdır
Tatilcilerin dönüş çilesi erken başladı

Ramazan Bayramı'nın son gününde Çanakkale iskelelerinde araç yoğunluğu yaşandı.

Marmara Bölgesi'ndeki şehirlerden Ege ve diğer bölgelere ulaşmak isteyen tatilciler, araçlarıyla Çanakkale, Eceabat, Kilitbahir, Lapseki, Çardak ve Gelibolu iskelelerine geldi.

Yoğunlaşan trafik nedeniyle il ve ilçe merkezlerinde yaklaşık 2 kilometrelik araç kuyruğu oluştu.

Çanakkale Emniyet Müdürlüğü Trafik Şubesinde görevli polis ekiplerinin yönlendirmeleriyle araç yoğunluğu rahatlatılmaya çalışılırken, araçlar sırayla feribotlara alındı.

İl merkezinde Balıkesir ve Kayserili Ahmet Paşa caddelerinde depolanan araçlar, sırayla feribotlara yönlendiriliyor.

Çanakkale Boğazı ile adalar hattında ulaşımı sağlayan GESTAŞ AŞ yetkilileri, vatandaşların mağdur olmamaları için seferlerin saatsiz olarak yapıldığını belirtti.

Yetkililer, bayram tatilini kapsayan 9 günlük süreçte Çanakkale-Eceabat hattında 3, Çanakkale-Kilitbahir hattında 4, Lapseki-Gelibolu hattında 5, Gökçeada-Kabatepe hattında 3 ve Bozcaada-Geyikli hattında 2 olmak üzere 17 feribotun seferlerini sürdürdüğünü kaydetti.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Dört il için sağanak ve dolu uyarısı
06 Haziran 2019 14:11		 'LPG tanklarında araç sahipleri mağdur oluyor'
06 Haziran 2019 13:35
Bakanlık Gediz Nehri için harekete geçti
06 Haziran 2019 13:22		 Ardahanlı çiftçinin onaylanan projesi sofralarımıza lezzet katacak
06 Haziran 2019 12:27
Doğu Anadolu'da kuvvetli rüzgar uyarısı
06 Haziran 2019 12:25		 Hakkari'de şehit asker için tören
06 Haziran 2019 11:15
Herkese atılan mesajlar tepki görüyor
06 Haziran 2019 07:50		 Bayram konuşmasında helallik istedikten sonra hayatını kaybetti
06 Haziran 2019 07:10
Bayram'ın üçüncü günü havalar nasıl olacak?
06 Haziran 2019 06:30		 Yaylaya gelenler bu helvayı mutlaka satın alıyor
06 Haziran 2019 05:07
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
16:34 - Bakan Soylu: İmamoğlu 'Valiye it' dedi16:33 - Bayram tatilinde trafik kazaları can almaya devam ediyor16:14 - Malatya'da silahlı yağma iddiası: 3 zanlı tutuklandı16:11 - Siirt Devlet Hastanesinde yangın hasara neden oldu15:54 - Doğan ve Çakmak'ın başvurusuna AİHM'den ret15:51 - Tatilcilerin dönüş çilesi erken başladı15:47 - 'Usulsüzlük yaptığını iddia ettikleri kişilerin görev yapmasına karar verdiler'15:44 - Çatıdan düşen öğretmen hayatını kaybetti15:12 - Binali Yıldırım'a baba ocağında yoğun ilgi15:01 - CHP'li Torun: İmamoğlu tüm Türkiye'nin kalbine girmiştir
14:36 - 'AK Parti'ye karşı kızgınlığın bedeli, CHP'nin adayını o koltuğa oturtmak değildir'14:32 - YKS'ye gireceklere 7 altın öneri14:22 - Kocaeli'de fabrika yangını: Ölü sayısı 5'e çıktı14:11 - Dört il için sağanak ve dolu uyarısı14:00 - Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suudi Arabistan Kralı ile telefonda görüştü13:52 - Valilik: İmamoğlu ve beraberindekiler VIP salonunu işgal etti13:43 - WhatsApp'ta sorun mu var?13:35 - 'LPG tanklarında araç sahipleri mağdur oluyor'
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2018-2019 zammı2016-2017 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2018 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ÇOK OKUNANLAR
Lisansüstü öğrenci başvurularında 50 TL alan üniversite!
Dünya sarsılırken TL değer kazandı
2020 yılında lise düzeyinde KPSS yapılmayacağı doğru mu?
Toplu ödeme yap, emekli ol
Hakim yardımcılarının görevi belli oldu
Türkiye'nin en az tasarruf yapan ili
Bayram konuşmasında helallik istedikten sonra hayatını kaybetti
Havacılık şirketleri bu öğrencilerin peşinde
Nişanlısından ayrılan mühendis gölde intihar girişiminde bulundu
Herkese atılan mesajlar tepki görüyor
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
çıktığı kızlarla övünen erkek 4
Sözde tenkit 2
dini konuşmalarda araya arapça sokuşturulması 1
Mansa musa 1
Temizlik yapan erkek 3
Memurlar.net'e 14 yıldır üye olmak 3
Kendi doğrularımız 3
bayram ertesi diyeti 1
Bob Ross 2
Sözlüğün anasını ağlatmak 3
SON İLANLAR
Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
Yıldırım Beyazıt Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Ege Üniversitesi Y. Lisans ve Doktora Program İlanı
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Akademik Personel Alım İlanı
Giresun Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Giresun Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Gaziantep Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Türk Kızılayı Lise Stajyer Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Düzce Gökkuşağı Özel Eğitim Zihinsel Engeliler ve Okul Öncesi Öğretmeni Alacak
Küçük Şefler Kreşi Öğretmen Alacak
Özel Beşfen Koleji Matematik ve İngizce Öğretmeni, Halkla İlişkiler Personeli Alacak
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam