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MSB'den generallere hakarete suç duyurusu

Milli Savunma Bakanlığından, bir televizyon kanalında TSK'da görevli generallere söylenen sözlerle ilgili suç duyurusunda bulunulacağı bildirildi
 06 Haziran 2019 16:47
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MSB'den generallere hakarete suç duyurusu

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), bir televizyon kanalında Türk Silahlı Kuvvetlerinde (TSK) görevli generallere söylenen sözlerle ilgili suç duyurusunda bulunacak.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Bir televizyon kanalında TSK'da görev yapan generallere söylenen yakışıksız sözlerle ilgili, hazırlıkların tamamlanmasını müteakip suç duyurusunda bulunulacak." ifadesi kullanıldı.

Anadolu Ajansı
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