Destici: İstanbul seçimi rövanş olarak görülüyor

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, Pençe Harekatı'na ilişkin "Aziz ordumuzun pençesinde, bu kahpe teröristler kurtulamayacaklar ve yok olup gidecekler." dedi.

BBP İstanbul İl Başkanlığı ve Alperen Ocakları İl Başkanlığınca Üsküdar Nikah Salonu'nda bayramlaşma programı düzenlendi.

Etkinlikte konuşan Destici, Doğu Türkistan'da, Gazze'de, Filistin'de, Kırım'da, Suriye'de, Irak'ta dünyanın pek çok coğrafyasında Müslümanların Ramazan Bayramı'na hüzün, acı ve gözyaşı ile girdiğini anlattı. Onların acısı ve gözyaşı dinmediği sürece Doğu Türkistan, Kırım, Gazze demeye devam edeceklerini dile getiren Destici, "Çünkü bu bizim hem İslami hem Türklük hem insani ve alperenler olarak görevimiz.'' diye konuştu.

Türkiye'de askerin, polisin, güvenlik görevlilerinin Cudi'de, Gabar'da, Suriye'nin kuzeyinde canları pahasına mücadeleye devam ettiğini hatırlatan Destici, şunları kaydetti:

"Pençe Harekatı son olarak biliyorsunuz. İnşallah aziz ordumuzun pençesinde bu kahpe teröristler kurtulamayacaklar ve yok olup gidecekler. Yine beklentimiz Suriye'nin kuzey doğusuna da en kısa zamanda kahraman ordumuz harekat düzenleyerek, o bölgeyi de PKK'lı YPG'li teröristlerden temizleyecektir.''

- "Rövanş olarak görülüyor"

Gün geçtikçe İstanbul seçiminin, sadece İstanbul seçimi olarak görülmediğini anlatan Destici, şunları söyledi:

"Bir rövanş olarak görülüyor. Neyin rövanşı olarak görülüyor? Bir kesim 28 Şubat'ın, bir kesim 27 Nisan'ın, bir kesim 15 Temmuz'un, bir kesim 16 Nisan'ın rövanşı olarak görüyor. Karşımızda böyle bir topluluk var. CHP'sinden HDP'sine, TKP'sinden PKK'sına, FETÖ'cüsüne, DHKP-C'sine ve içinden maalesef hala iyi niyetli olduğunu düşündüğümüz birtakım arkadaşlar da var. Bu noktada artık iki adayın seçimi olmaktan hatta iki partinin seçimi olmaktan öteye geçmiştir. Bizler, dün nerede durmuş isek bugün de aynı noktada duruyoruz. 28 Şubat'ta, 15 Temmuz'da, 16 Nisan'da, 24 Haziran'da ve 31 Mart'ta nerede durduysak orada duruyoruz.

ABD, İsrail, Almanya, Fransa'ya kadar tüm emperyalistler ve siyonistler bu seçimi gözlüyor. Kimi destekliyor diye bakıyorsunuz. Tamamı Millet İttifakı'nın adayının arkasında saf tutmuş, onun kazanması için sadece alkış tutmuyor, gerekli tüm desteği verdiğine inanıyorum. Parti olarak bizim duruşumuzu belirlemek için sadece siyonistlerin ve emperyalistlerin nerede durduğuna bakmak yeter. Siyonistler neredeyse, emperyalistler neredeyse, PKK neredeyse, BBP onların tam karşısındadır."

Destici, 23 Haziran İstanbul seçimlerinde Cumhur İttifakı ile birlikte olacaklarını yineledi.