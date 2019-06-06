Nilüferleri koparmanın cezası 41 bin TL
|06 Haziran 2019 17:45
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Tatlı su kaynaklarında geceleri kapanıp suyun altına giren, güneşin doğuşuyla tekrar yüzeye çıkan nilüfer çiçekleri açmaya başladı. Türkiye'de Abant, Gölcük ve Beyşehir gibi göllerde, Antalya'da Kırkgöz ve Yamansaz su kaynaklarıyla Kurşunlu Şelalesi'nde, küçük şelaleciklerden sonraki yaklaşık 3 kilometrelik nehir boyunca görülebilen nilüferler, aynı zamanda ciddi tehdit altında. Yetiştiği doğal ortamından kopartılarak bazı otellerin süs havuzlarında kullanılmak üzere satıldığı ve yine bazı vatandaşların evlerinde yetiştirmek için kopardığı belirlenen nilüfer çiçekleri, Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürlüğü'nce biyoçeşitliliğin korunması kapsamında değerlendiriliyor.
2872 sayılı Çevre Kanunu'na göre, nilüfer çiçeğini kopartanlar ve ticaretini yapanlara biyolojik çeşitliliği tahrip etmekten idari yaptırım uygulanıyor. 2019 yılı için nilüfer çiçeğini kopartana 40 bin 913 TL idari para cezası verilecek. Çiçeğin kopartıldığı alan koruma altındaysa ceza miktarı iki katına, yani 81 bin 826 TL'ye yükselecek.
Antalya'nın doğal cennetlerinden Kurşunlu Şelalesi'nde nilüferlerin çiçek açmaya başladığını belirten şelalenin işletmecisi Fikret Çıtırgı, Kurşunlu Şelalesi'nin milli park alanı olduğuna da işaret ederek, "Ana şelalenin aşağı kısımlarında 7 adet küçük şelalecik ve kafeteryadan sonraki kısımlarda nilüfer çiçeklerini görmek mümkün. Ziyaretçilerimiz, mayıs ayı sonlarından haziranın ilk haftalarına kadar nilüferlerin fotoğrafını çekebiliyor" dedi.
Nilüferlerin koruma altındaki özel bitkilerden olduğunu söyleyen Çıtırgı, kafeteryadan sonraki yaklaşık 3 kilometrede nehir boyunca nilüfer bulunduğunu kaydetti. Bazı vatandaşların onları koparıp götürmek istediğini aktaran Çıtırgı, "Biz elimizden geldiği kadar bu alanı koruma altında tutuyoruz. Buradan vatandaşlarımızı uyarmak da isterim, maalesef nesli tükenen bitkiler içerisindeki bu bitkiyi korumak adına koparmamalarında fayda var. Korumamız gerekiyor" dedi.
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