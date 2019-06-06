Bodrum'da 50 tatilci zehirlendi
|06 Haziran 2019 17:58
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Bodrum'da 50 kişi henüz nedeni bilinmeyen bir gıdadan dolayı zehirlendi. Hastaneye giden vatandaşların gün içerisinde çeşitli ürünler yedikleri, 25 kişinin ise midye yediği öğrenildi. Bunun üzerine İlçe Tarım Müdürlüğü ve Bodrum Belediyesi yetkilileri harekete geçti. Bitez ve Göltürkbükü mahallelerinde meydana gelen zehirlenmeler üzerine Bodrum Belediye Başkanı açıkta satılan midye satışlarını kısa bir süreliğine durdurdu.
"Açıkta satılanlar yasaklandı"
Bazı gıdalarda da önlem aldıran Başkan Aras, zehirlenmelerin tam sebebinin araştırıldığını sosyal medya hesaplarından duyurarak, "Bodrum'da, açıkta midye dolma satışları, halkımızın son günlerde yaşadığı gıda zehirlenmesi vakaları dolayısıyla bir süreliğine durdurulmuştur. Halk sağlığını tehdit eden gıdalarla ilgili harekete geçen Belediyemiz Zabıta Müdürlüğü ile Bodrum İlçe Tarım Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelinde gerekli denetimlere başlamıştır. Vatandaşlarımızın bu süre zarfında, nerede üretildiği belli olmayan ve açıkta satılan midyeleri tüketmemeleri önemle rica olunur" dedi.
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