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Pençe Harekatı şehidi son yolcuğuna uğurlandı

Hakkari'de askeri aracın kaza yapması sonucunda şehit olan Piyade Onbaşı Fatih Öz, Ankara'da düzenlenen cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı
 06 Haziran 2019 18:41
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Pençe Harekatı şehidi son yolcuğuna uğurlandı

Hakkari'de Pençe Harekatı'na katılan ve üs bölgesine döndüğü sırada meydana gelen kazada şehit olan Piyade Onbaşı Fatih Öz naaşı, Hakkari'de düzenlenen törenin ardından Ankara'ya getirildi. Şehidin cenazesi önce baba evine götürülerek helallik istendi ardından cenaze top aracıyla Ahmet Hamdi Akseki Camii'ne getirildi. Cenaze törenine MHP Lideri Devlet Bahçeli, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ile kuvvet komutanları, Ankara Valisi Vasip Şahin, şehidin yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

İkindi namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından şehidin naaşı cenaze aracına konulurken fenalaşan şehidin annesi Gülşen Öz'ü sağlık görevlileri sakinleştirmeye çalıştı. Cenaze daha sonra memleketi Ankara'nın Ayaş ilçesinde bulunan Ferruz Köyü mezarlığına defnedilmek üzere götürüldü.

İhlas Haber Ajansı
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