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Kayan aracını dayanarak durdurmaya çalışırken yaşamını yitirdi
Giresun'un Görele ilçesinde park ettiği aracın kaydığını görünce durdurmaya çalışan bir kişi araç ile duvar arasına sıkışarak hayatını kaybetti
|06 Haziran 2019 18:57
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Edinilen bilgilere göre, Sağlık köyünde Aydın Ekiz isimli vatandaş, park ettiği kamyonet aracının rampa aşağı kaydığını gördü. Koşarak aracına dayanarak durdurmaya çalıştı. Ancak durdurmakta başarılı olamadığı araç ile cami şadırvanı arasına sıkışan Aydın Ekiz yaşamını yitirdi.
Olayla ilgili inceleme sürüyor.
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