MHP'li Kalaycı: Teröristlerin inleri, sığınakları, mühimmat depoları imha edilmelidir
|06 Haziran 2019 19:26
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MHP Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Kalaycı "Pençe Operasyonu terörle mücadelenin en önemlilerinden birisidir. Milliyetçi Hareket Partisi operasyonu tümüyle desteklemektedir. Teröristlerin inleri, sığınakları, mühimmat depoları imha edilmelidir" dedi.
MHP Konya İl Başkanlığı tarafından bayramlaşma programı düzenlendi. Parti il binasında düzenlenen programda konuşan MHP Genel Başkan Yardımcısı ve Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı, Türk Silahlı Kuvvetlerinin sürdürdüğü Pençe Operasyonu ile ilgili değerlendirmede bulunarak, "Pençe Operasyonu terörle mücadelenin en önemlilerinden birisidir. Milliyetçi Hareket Partisi operasyonu tümüyle desteklemektedir. Teröristlerin inleri, sığınakları, mühimmat depoları imha edilmelidir. Irak'ın kuzeyi köşe bucak temizlenmeli tepeden, tırnağa canilerden arındırılmalıdır. Pençe darbeleriyle Türk'ün darbeleriyle, bozkurtun darbeleriyle teröristler doğduklarına pişman edilmelidir. Mücadele gittiği yere kadar uzanmalıdır" dedi.
"Cumhur ittifakı birilerini rahatsız ediyor"
Kalaycı, "Cumhur İttifakı Türk milletinin kendisidir, Türk milletinin ruh kökünden doğmuştur. Cumhur İttifakı birilerini niye rahatsız ediyor acaba? Cumhur İttifakının varlığından niye ürküyorlar acaba? Cumhur İttifakından PKK memnun değil, FETÖ memnun değil. Çünkü, Cumhur İttifakı yeni bir Çanakkale ruhu, milli mücadelenin ruhudur. Cumhur İttifakı, 7 Ağustos Yenikapı iradesi, yurdumuza alçaklara uğratmamak için ayağa kalkmış milli şuurun haysiyetidir" ifadelerini kullandı.
"23 Haziran'da zillet bloğu Türk milletinin duruş ve iradesiyle devrilecektir"
MHP Genel Başkan Yardımcısı ve Konya Milletvekili Kalaycı, "HDP, İP, Saadet Partisi, Türkiye Komünist Partisi ve CHP karşımızda yan yana duruyor. 23 Haziran'da zillet bloğu Türk milletinin duruş ve iradesiyle devrilecektir. Milliyetçi Hareket Partisi 23 Haziran'da bekanın, umudun, huzurun kazanacağını belli etmektedir" dedi.
MHP Konya Milletvekili Esin Kara ise, "Biz de MHP olarak bayramların yüce Türk milletine ve İslam alemine hayırlar getirmesini diliyoruz" ifadelerini kullandı. MHP İl Başkanı Murat Çiçek ise, "Bayramların hassasiyetle gündemde tutulması ve bu noktada birlik ve beraberlik noktasında faydası olmasını temenni ediyorum" şeklinde konuştu. MHP Merkez Yönetim Kurulu Üyesi Hüseyin Korkmaz da, partililerin bayramını kutladı.
Konuşmaların ardından partililer bayramlaştı. Programa, MHP Genel Başkan Yardımcısı ve Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı, MHP Konya Milletvekili Esin Kara, MHP Merkez Yönetim Kurulu Üyesi Hüseyin Korkmaz, MHP İl Başkanı Murat Çiçek, ilçe başkanları ve çok sayıda partili katıldı.
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