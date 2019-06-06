Suriye'ye asker takviyesi devam ediyor
Hatay'ın Kumlu ilçesinde yeni açılan Zeytin Dalı Sınır kapısından, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Suriye sınırındaki birliklere takviye amaçlı asker ve zırhlı araç gönderdi.
|06 Haziran 2019 20:41
|Yazdır
Hatay'ın Kumlu ilçesinde yeni açılan Zeytin Dalı Sınır kapısından, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Suriye sınırındaki birliklere takviye amaçlı asker ve zırhlı araç gönderdi.
Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Suriye sınırındaki birliklere ülkenin çeşitli birliklerinden gönderilen zırhlı personel taşıyıcı araçlar, Hatay'ın Kırıkhan İlçesi üzerinden, Kumlu İlçesine geçiş yaptı. Askeri konvoy Kumlu İlçesinde yeni açılan Zeytin Dalı Sınır Kapısından birliklere takviye olarak gitti.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|Bakan Soylu: Kızcağız boşanma avukatı çıktı
06 Haziran 2019 21:30
|Binali Yıldırım, Diyarbakır'da esnafı ziyaret etti
06 Haziran 2019 19:34
|MHP'li Kalaycı: Teröristlerin inleri, sığınakları, mühimmat depoları imha edilmelidir
06 Haziran 2019 19:26
|İmamoğlu, 'Bu Vali tam bir it' demiş
06 Haziran 2019 18:30
|'Bu, belediye başkanlığını aşan bir seçim'
06 Haziran 2019 17:50
|Binali Yıldırım: Yolları böleriz, Türkiyeyi böldürtmeyiz
06 Haziran 2019 17:37
|'Bugün S400 alma hakkımız var, bunu da alacağız'
06 Haziran 2019 17:27
|Bakan Albayrak: Tek haneli enflasyonları görmeye başlayacağız
06 Haziran 2019 17:21
|Destici: İstanbul seçimi rövanş olarak görülüyor
06 Haziran 2019 17:16
|Akşener: İmamoğlu evinden çıkmasa bile kazanır
06 Haziran 2019 17:11