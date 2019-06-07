7 Haziran 2019'dan önemli gündem başlıkları
|07 Haziran 2019 00:05
|Yazdır
YASAMA YÜRÜTME SİYASET
1- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Gaziosmanpaşa'da esnafı ve Trabzonlular Derneğini ziyaret edecek, helikopterle trafik denetimine katılacak.
(İstanbul/11.00-18.00)
2- Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, AK Parti İl Başkanlığı, Belediye Başkanlığı ve esnaf ziyaretlerinde bulunacak.
(Kastamonu/17.30/18.30/19.30)
3- CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, partisinin genel merkezinde basın toplantısı düzenleyecek.
(Ankara/14.00)
DÜNYA DİPLOMASİ
1- St. Petersburg Uluslararası Ekonomi Forumu, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres ve Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in de katılacağı oturumla ikinci gününde devam edecek.
(St. Petersburg)
2- Suriye'de Beşşar Esed rejimi ve destekçilerinin İdlib gerginliği azaltma bölgesine yönelik saldırıları ve diğer gelişmeler takip ediliyor.
(İdlib/Halep)
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|ABD: Türkiye'nin Rusya'dan S-400'leri kabul etmeyeceklerini umuyorum
07 Haziran 2019 00:12
|Kurtulmuş: Aldığımız bir oya birisinin göz koymasına asla müsaade etmeyiz
07 Haziran 2019 00:09
|Iğdır Valiliğinden Geri Gönderme Merkezi'nde tüberküloz salgını iddiasına yalanlama
06 Haziran 2019 23:14
|Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan taziye ziyareti
06 Haziran 2019 22:58
|AK Parti Sözcüsü Çelik'ten asker ailelerine ziyaret
06 Haziran 2019 22:56
|Albayrak: Emin adımlarla yolumuza devam edeceğiz
06 Haziran 2019 22:16
|Bu mesele bir VIP meselesi değil, Ordu Valisine yapılan hakarettir
06 Haziran 2019 22:01
|Bakan Soylu: Kızcağız boşanma avukatı çıktı
06 Haziran 2019 21:30
|Suriye'ye asker takviyesi devam ediyor
06 Haziran 2019 20:41
|Binali Yıldırım, Diyarbakır'da esnafı ziyaret etti
06 Haziran 2019 19:34