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7 Haziran 2019'dan önemli gündem başlıkları

 07 Haziran 2019 00:05
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7 Haziran 2019'dan önemli gündem başlıkları

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Gaziosmanpaşa'da esnafı ve Trabzonlular Derneğini ziyaret edecek, helikopterle trafik denetimine katılacak.

(İstanbul/11.00-18.00)

2- Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, AK Parti İl Başkanlığı, Belediye Başkanlığı ve esnaf ziyaretlerinde bulunacak.

(Kastamonu/17.30/18.30/19.30)

3- CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, partisinin genel merkezinde basın toplantısı düzenleyecek.

(Ankara/14.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- St. Petersburg Uluslararası Ekonomi Forumu, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres ve Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in de katılacağı oturumla ikinci gününde devam edecek.

(St. Petersburg)

2- Suriye'de Beşşar Esed rejimi ve destekçilerinin İdlib gerginliği azaltma bölgesine yönelik saldırıları ve diğer gelişmeler takip ediliyor.

(İdlib/Halep)
Anadolu Ajansı
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