Bu mesele bir VIP meselesi değil, Ordu Valisine yapılan hakarettir

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu'nun, Ordu-Giresun Havalimanı'nda VIP salonuna alınmadığı yönünde yapılan haberlere ilişkin, "Yapılan bu hadsizlik ve saygısızlığın telafi etmek, Cumhuriyet Halk Partisi heyetine düşer" dedi.

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, bir dizi programların ardından Ünye ilçesinde vatandaşlarla buluştu. Programın ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Kurtulmuş, CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu'nun, Ordu-Giresun Havalimanı'nda VIP salonuna alınmadığı yönünde yapılan haberlere ilişkin açıklamalarda bulundu. Yaşanan olayın, son derece seviyesiz ve talihsiz olduğuna değinen Kurtulmuş, "Maalesef son derecece talihsiz, son derece son derece seviyesiz bir durumla karşı karşıyayız. Öncelikle işin adını doğru koymak lazım. Mesele bir VIP krizi değildir, maalesef VIP'den yararlanmasına engel olunan yada hakkı olmadan oradan geçmek isteyen bir takım isimlere karşı, bunlardan bir tanesi de Cumhuriyet Halk Partisi'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı. Ona karşı orada polislerin söylemiş olduğu tavra ve Valimizin tavrına karşı yapılan son derece hadsiz, son derece seviyesiz, son derece açık bazı hakaretler var. Bu hakaretler kabul edilemez" dedi.

"Buna vesile olanların, devlerin valisinden özür dilemesi lazım"

"Dolayısı ile mesele bir VIP krizi değil, gerçekten devlerin memuruna ve devletin valisine karşı yapılan bir hakarettir" diyen Kurtulmuş, "Bunu kabul etmek, tasvip etmek, bir takım olgunlukla bunları değerlendirmek mümkün değildir. Ortadaki bu çarpık durumun bir şekilde düzeltilmesi lazım. Buna vesile olanların da kalkıp devletin valisinden özür dilemesi lazım. Üzüntü verici bir durumdur. Dün bu olay oldu, biz de bugün gelir gelmez bu olayla karşı karşıya kaldık. Ordu'da böyle bir olay ile karşılaşmamız bizim açımızdan üzüntü vericidir. Kabul edilemez, tasvip edilemez, tolere edilemez, bir hadsizlik, hukuksuzluk ile karşı karşıyayız" şeklinde konuştu.

"Bu hadsizliği ve saygısızlığı telafi etmek CHP heyetine düşer"

Yaşanan saygısızlığı, CHP heyetinin telafi etmesi gerektiğini de belirten AK Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş, şunları söyledi:

"Devletin valisine kimsenin 'uygulamasını beğenmiyorum' diye hakaret etme, hatta tutanaklar altına alınan bazı sözlerden öyle anlaşılıyor ki, bazı tehditler savurma hakkı yoktur. Dolayısı ile sayın İmamoğlu ve beraberindeki heyetin yapmış olduğu bu tavırları şiddetle kınadığımızı ifade etmek isterim. Kaldı ki, Sayın Ordu Valimiz de oldukça tecrübeli, devlet umuru görmüş ve gerçekten birçok yerde de yasa dışı her şey ile mücadele etmek durumunda kalmış olan başarılı bir valimizdir. Bunu bir VIP krizi olarak adlandırmanın doğru olmadığı kanaatindeyim. Yapılan bu hadsizlik ve saygısızlığın telafi etmek, Cumhuriyet Halk Partisi heyetine düşer."