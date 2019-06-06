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Albayrak: Emin adımlarla yolumuza devam edeceğiz

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Son 8-10 aydır muazzam bir ekonomik operasyon var. Birileri çatlasa da patlasa da hırsından, öfkesinden çıldırsa da Türkiye elhamdülillah dimdik ayakta. Bunları daha da güçlü bir şekilde püskürtüp emin adımlarla yolumuza devam edeceğiz." dedi.
 06 Haziran 2019 22:16
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Albayrak: Emin adımlarla yolumuza devam edeceğiz

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Son 8-10 aydır muazzam bir ekonomik operasyon var. Birileri çatlasa da patlasa da hırsından, öfkesinden çıldırsa da Türkiye elhamdülillah dimdik ayakta. Bunları daha da güçlü bir şekilde püskürtüp emin adımlarla yolumuza devam edeceğiz." dedi.

Dernekpazarı ilçesinde AK Parti İl Başkanlığı tarafından düzenlenen bayramlaşma programına katılan Bakan Albayrak, burada yaptığı konuşmada, insanların bayramları memleketinde hemşehrileri ile geçirmesinin güzel bir şey olduğunu söyledi.

Bakan Albayrak, Dernekpazarı'nın kendileri için ayrı bir yeri bulunduğuna işaret ederek, ilçenin yapılan yerel seçimlerde göğüslerini kabarttığını, bu nedenle herkese şükranlarını sunduğunu belirtti.

Ramazan ayının bereket, muhabbet, sevgi ve kardeşlik demek olduğunu vurgulayan Albayrak, şöyle devam etti:

"Rabbime hamd ediyorum, ülke olarak tarihi günlerden geçtiğimiz bugünlerde Trabzon'umuz ülkemize ve milletimize her daim olduğu gibi bu dönem de güçlü bir duruş sergileyerek sahip çıktı. Cumhurbaşkanımızın 17 yıllık mücadelesinde Türkiye'yi yeniden büyük ve güçlü Türkiye yapma yolculuğunda her daim olduğu gibi bu dönem de Trabzon'umuz sahip çıkmaya devam etti. Peki Trabzon'umuz bize bu kadar sahip çıktığı ölçüde bizler boş duruyor muyuz? Sayın bakanlarımız başta olmak üzere hem Trabzon'umuza hem Türkiye'mize gece gündüz demeden çalışıyoruz. Sizlerin duası ve desteği çok önemli. Bizler aslımızı ve istikametimizi unutmadan bu mücadeleyi son nefesimize kadar verme şiarında çalışan bir dava partisinin neferleriyiz. Bütün enerjimiz ve gücümüz sizlerin, memleketimizin ve hemşehrilerimizin duası ve desteği. Bu olduğu sürece Allah'ın izniyle yedi düvel bir araya gelse sırtımızı yere getiremez."

Bakan Albayrak, son 8 aydır ekonomik anlamda bir operasyon olduğuna dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Son 8-10 aydır muazzam bir ekonomik operasyon var. Birileri çatlasa da patlasa da hırsından, öfkesinden çıldırsa da Türkiye elhamdülillah dimdik ayakta. Bunları daha da güçlü bir şekilde püskürtüp emin adımlarla yolumuza devam edeceğiz. Kolay değil, adam diyor ki 'Onu alamazsın, bunu alamazsın, ülkeni savunamazsın.' Sonra, 'Doğu Akdeniz'e giremezsin, petrol arayamazsın, onunla iş yapamazsın.' Kimse kusura bakmasın, Türkiye bir bağımsızlık mücadelesi vermeye başladığı son 6 yıldır her gün çok çetin bir mücadele veriyor. Allah'a hamd ediyorum, 31 Mart'ta tekrar ülkemiz bu millet, Cumhurbaşkanımızın liderliğinde siyasi duruşu gösteren bu harekete, bu davaya çok güçlü bir destek vermiştir. Bütün bu saldırılara rağmen 24 Haziran seçimlerinin üzerinde bir destekle tüm Türkiye müthiş bir destek vermiştir. Ben Trabzon özelinde tüm Türkiye'deki bu neticeden dolayı hepinizden Allah razı olsun diyorum. Bizi bu hasetçilere, bu kibirlilere, bu kasetçilere, bu operasyonculara karşı güçlü kıldığınızdan dolayı..."

Alanda bulunanlardan İstanbul'dan gelenleri öğrenmek için el kaldırmalarını isteyen Bakan Albayrak, "Meydanın yarısı İstanbul'dan gelmiş. 23 Haziran'da İstanbul'u atlamayacağız, anlaştık mı? " ifadesini kullandı.

-"Bu topraklarda lider ülke olarak devam edeceğiz"

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan ise birlik ve beraberlik içerisinde olunması gerektiğine işaret ederek, "İnanıyorsanız zafer sizindir. İnanmıyorsanız güce, maddiyata tapıyorsanız, her an ürküyorsanız yok olmaya mahkumsunuz. Korkanların hali ortada. Yakın coğrafyamızda yaşanan hadiselerin hepsi bizim için birer ibret tablosu. Bunun için biz birlik ve beraberlik içerisinde bu topraklarda lider ülke olarak devam edeceğiz. Rabbim birlik ve beraberliğimizi bozmasın." diye konuştu.

Turhan, 23 Haziran'da yapılacak İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerine değinerek, şöyle devam etti:

"Biliyorsunuz bazı oyunlar oynandı ve bu yanlış hesap Bağdat'tan döndü. İnşallah bu seçimde Allah'ın izni ve milletimizin kararlığı ile İstanbul'u 1994'te hizmet siyaseti olarak almış olan AK Parti ve Cumhur İttifakı bu hizmetlerini devam ettirecekler. İstanbul'da adalet, şefkat ve merhamet 1453'te başladı ve devam edecektir. Buna uzaktan yurt içinden ve dışından terörle, ekonomik yönden bize oyun kuranlar, yularları başka yerde olanlara kimse aldanmayacak. Benim milletim basiretlidir, inançlıdır, ferasetlidir. Bu oyunlara bugüne kadar gelmedi, gelmeyecek inşallah."
Anadolu Ajansı
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