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Yarı zamanlı çalışmada istisna tutulacak meslekler

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı yarı zamanlı çalışma uygulamasında istisna tutulacak meslek gruplarının daraltılmasını istedi.
 06 Haziran 2019 22:44
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Yarı zamanlı çalışmada istisna tutulacak meslekler

2016 yılında yürürlüğe konulan yarı zamanlı çalışma uygulaması kapsamında, çocuğu ilköğretim çağına gelinceye kadar anne veya babasına yarım gün çalışma hakkı verilmesi öngörülmüştü. Düzenlemenin detaylarının yönetmelikle belirlenmesi gerekiyordu. Ancak aradan geçen 3 yıla yakın bir zamana rağmen yönetmelik yürürlüğe konulamadı.

Yönetmeliğin yürürlüğe konulamamasının nedeni bir çok Bakanlığın personelinin uygulama kapsamı dışına çıkarılmasını istemesinden kaynaklanıyor.

Örneğin Milli Eğitim Bakanlığı, tüm öğretmenlerin uygulamada kapsamı dışında bırakılmasını istedi.

Yine Dışişleri Bakanlığı büyükelçilerin, Ulaştırma Bakanlığı ise gemi kaptanlarının istisna tutulmasını istedi.

Sağlık Bakanlığı hemşireler için, Emniyet Genel Müdürlüğü ise polisler için olumlu görüş bildirdi.

Aile Bakanlığı yaptığı değerlendirmede, bu hakkın memurlara tanınması halinde çok sayıda memurun yarı zamanlı çalışma hakkından yararlanmak için başvuruda bulunacağını öngörüyor.

Bakanlık istisnaların artmasından dolayı tüm bakanlıklardan durumu yeniden değerlendirmelerini ve istisnaların daraltılmasını istedi.

Aile Çalışma ve Sosyal Politikalar Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'un gelen görüşler doğrultusunda ilk kabine toplantısında konuyu diğer bakanlara ve Cumhurbaşkanına açacağı ifade ediliyor.

Memurlar.Net - Özel

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