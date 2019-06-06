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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan taziye ziyareti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Pelit Pastaneleri'nin sahibi Selahattin Ayan'a taziye ziyaretinde bulundu.
 06 Haziran 2019 22:58
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan taziye ziyareti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Pelit Pastaneleri'nin sahibi Selahattin Ayan'a taziye ziyaretinde bulundu.

Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, eşi Afife Ayan'ın vefatı dolayısıyla Pelit Pastaneleri Yönetim Kurulu Başkanı Selahattin Ayan'a taziye ziyareti gerçekleştirdi. Başsağlığı temennisinde bulunan Erdoğan, merhume için dua etti.

Merhume Afife Ayan'ın cenazesi, Üsküdar Şakirin Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından Karacaahmet Mezarlığı'nda toprağa verilmişti.
Anadolu Ajansı
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