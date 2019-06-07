1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Öğretmenler, seminerin 2. haftasına başka bir ilde katılabilir mi?

Öğretmenler Haziran son haftası başka ile gidebilir mi?
 07 Haziran 2019 00:08
Yazdır
Öğretmenler, seminerin 2. haftasına başka bir ilde katılabilir mi?

Okullarda derslerin sona ermesi ile birlikte öğretmenlerin tatili başlamamaktadır. Öğretmenler ders kesiminden 1 Temmuz'a ve Eylül'de de 1 Eylül'den derslerin başlamasına kadar mesleki çalışma yaparlar.

Bu yıl 1 Temmuz'a kadar yapmaları gereken mesleki çalışma ile ilgili program bakanlıkça yayımlandı. Tıklayınız.

Her yıl Haziran dönemi mesleki çalışmanın ikinci haftası ile ilgili açıklama yapılır ve görev yeri dışındaki il/ilçelerde yapılabileceği bildirilir. Programda bu yönde bir açıklama yok fakat mevzuatta bu yönde düzenleme var.

Okul öncesi, ilkokul ve ortaokullarda;

"Okul Öncesi Eğitim ve İlköğretim Kurumları Yönetmeliği
Madde 38... c) Öğretmenler ilk haftadan sonraki seminer çalışmalarına istemeleri halinde farklı il/ilçelerde de katılabilirler. Farklı il ve ilçelerde seminere katılacak öğretmenler, seminere katılacakları il/ilçeyi okullarına dilekçe ile bildirmek ve mesleki çalışma döneminin sonunda bu çalışmalara katıldığını belgelendirmek zorundadır."

Tüm Liselerde;

"Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği
Madde 87...b) Ders kesiminden sonra yapılan mesleki çalışmanın ikinci haftası ve sonraki günlerinde il/ilçe milli eğitim müdürlüklerince hazırlanan programa göre belli merkez/merkezlerde alanları ile ilgili mesleki eğitime tabi tutulurlar. İstemeleri halinde bu eğitimi farklı il/ilçelerde de alabilirler. Farklı il/ilçelerdeki çalışmalara katılacak öğretmenler, katılacakları il/ilçeyi önceden okullarına dilekçe ile bildirmek ve katıldığı mesleki çalışmayı belgelendirmek zorundadırlar."

hükümleri uygulanır.

Bu nedenle öğretmenler 24-28 Haziran 2019 haftasında yapılacak mesleki çalışmalara başka yerlerde katılabileceklerdir.

Maksut BALMUK


Memurlar.Net - Özel

Bu yazının tüm hakları Memurlar.Net'e aittir. 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun 36. maddesi uyarınca alıntılanamaz. Telif hakları saklı tutulmuş bu yazının alıntılanması halinde yasal takip yapılacaktır. ©

Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
'Arkeoloji aşkı' emekli öğretmene üniversite okuttu
04 Haziran 2019 20:18		 'Sokakta İngilizce' ile öğreniyorlar
03 Haziran 2019 23:33
Öğretmen, cinsel istismar iddiasıyla tutuklandı
03 Haziran 2019 19:36		 Esra Öğretmenden köy çocuklarına bayram hediyesi
03 Haziran 2019 19:09
Müdür yardımcısının elindeki telefon patladı
02 Haziran 2019 17:13		 Haber sunucularından öğretmenlere diksiyon eğitimi
02 Haziran 2019 16:46
Önder öğretmen, ilik nakli bekliyor
01 Haziran 2019 16:05		 Müdür yardımcısı, her gün 100 kilometre dolaşıyor!
01 Haziran 2019 15:30
Öğretmenlerin, iller arası nakil duyurusu yayımladı
31 Mayıs 2019 16:51		 Öğretmenlerin il içi isteğe bağlı yer değiştirme sonuçlarında puanlar neden açıklanmıyor?
31 Mayıs 2019 10:00
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
00:12 - ABD: Türkiye'nin Rusya'dan S-400'leri kabul etmeyeceklerini umuyorum00:09 - Kurtulmuş: Aldığımız bir oya birisinin göz koymasına asla müsaade etmeyiz00:08 - Öğretmenler, seminerin 2. haftasına başka bir ilde katılabilir mi?00:05 - 7 Haziran 2019'dan önemli gündem başlıkları23:14 - Iğdır Valiliğinden Geri Gönderme Merkezi'nde tüberküloz salgını iddiasına yalanlama23:10 - Ters laleleri toplayanlara 180 bin lira idari para cezası22:58 - Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan taziye ziyareti22:56 - AK Parti Sözcüsü Çelik'ten asker ailelerine ziyaret22:50 - Bindiği taksi kadını kucağında bebeği ile yolun ortasında bıraktı22:44 - Yarı zamanlı çalışmada istisna tutulacak meslekler
22:16 - Albayrak: Emin adımlarla yolumuza devam edeceğiz22:07 - Kocaeli'de dönüş çilesi yoğunluğu başladı22:01 - Bu mesele bir VIP meselesi değil, Ordu Valisine yapılan hakarettir21:45 - Kahramanmaraş'ta 8. Kiraz Festivali21:30 - Bakan Soylu: Kızcağız boşanma avukatı çıktı20:41 - Suriye'ye asker takviyesi devam ediyor20:23 - Küçükelmalı Tabiat Parkı yerli ve yabancı ziyaretçilerin gözdesi oldu20:09 - İstanbullular bayram tatilini fırsata çevirdi, sahiller doldu taştı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2018-2019 zammı2016-2017 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2018 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ÇOK OKUNANLAR
Öğretmenler, seminerin 2. haftasına başka bir ilde katılabilir mi?
ABD: Türkiye'nin Rusya'dan S-400'leri kabul etmeyeceklerini umuyorum
Kurtulmuş: Aldığımız bir oya birisinin göz koymasına asla müsaade etmeyiz
7 Haziran 2019'dan önemli gündem başlıkları
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
ücretsiz ulaşım 2
Binary sistem 1
Güzel biten son yoktur 4
Temizlik yapan erkek 2
uçurmak 2
Biyolojik savaş 2
teslim olmak 1
bayramlar bayram ola 1
çok konuşan insanlar 2
Babaya hediye almak 4
SON İLANLAR
Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
Yıldırım Beyazıt Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Ege Üniversitesi Y. Lisans ve Doktora Program İlanı
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Akademik Personel Alım İlanı
Giresun Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Giresun Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Gaziantep Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Türk Kızılayı Lise Stajyer Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Düzce Gökkuşağı Özel Eğitim Zihinsel Engeliler ve Okul Öncesi Öğretmeni Alacak
Küçük Şefler Kreşi Öğretmen Alacak
Özel Beşfen Koleji Matematik ve İngizce Öğretmeni, Halkla İlişkiler Personeli Alacak
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam