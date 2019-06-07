Öğretmenler, seminerin 2. haftasına başka bir ilde katılabilir mi?
|07 Haziran 2019 00:08
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Okullarda derslerin sona ermesi ile birlikte öğretmenlerin tatili başlamamaktadır. Öğretmenler ders kesiminden 1 Temmuz'a ve Eylül'de de 1 Eylül'den derslerin başlamasına kadar mesleki çalışma yaparlar.
Bu yıl 1 Temmuz'a kadar yapmaları gereken mesleki çalışma ile ilgili program bakanlıkça yayımlandı. Tıklayınız.
Her yıl Haziran dönemi mesleki çalışmanın ikinci haftası ile ilgili açıklama yapılır ve görev yeri dışındaki il/ilçelerde yapılabileceği bildirilir. Programda bu yönde bir açıklama yok fakat mevzuatta bu yönde düzenleme var.
Okul öncesi, ilkokul ve ortaokullarda;
"Okul Öncesi Eğitim ve İlköğretim Kurumları Yönetmeliği
Madde 38... c) Öğretmenler ilk haftadan sonraki seminer çalışmalarına istemeleri halinde farklı il/ilçelerde de katılabilirler. Farklı il ve ilçelerde seminere katılacak öğretmenler, seminere katılacakları il/ilçeyi okullarına dilekçe ile bildirmek ve mesleki çalışma döneminin sonunda bu çalışmalara katıldığını belgelendirmek zorundadır."
Tüm Liselerde;
"Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği
Madde 87...b) Ders kesiminden sonra yapılan mesleki çalışmanın ikinci haftası ve sonraki günlerinde il/ilçe milli eğitim müdürlüklerince hazırlanan programa göre belli merkez/merkezlerde alanları ile ilgili mesleki eğitime tabi tutulurlar. İstemeleri halinde bu eğitimi farklı il/ilçelerde de alabilirler. Farklı il/ilçelerdeki çalışmalara katılacak öğretmenler, katılacakları il/ilçeyi önceden okullarına dilekçe ile bildirmek ve katıldığı mesleki çalışmayı belgelendirmek zorundadırlar."
hükümleri uygulanır.
Bu nedenle öğretmenler 24-28 Haziran 2019 haftasında yapılacak mesleki çalışmalara başka yerlerde katılabileceklerdir.
Maksut BALMUK
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